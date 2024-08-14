《營業中》性感擔當是她！姚元浩爆「莎莎常露點」　本人反擊了

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▲今日乱彈阿翔（左起）、莎莎、姚元浩參加節目《嗨！營業中》第四季的媒體茶敘。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

《嗨！營業中》第四季未開播就波瀾不斷，今（14）日姚元浩與乱彈阿翔、莎莎參加節目的媒體茶敘，姚元浩當場大爆料：「莎莎常常露點。」直指對方很常在廚房穿「洞洞裝」小露性感，是「性感擔當」，讓莎莎急忙解釋：「並沒有，我只是穿比較少。」接著回擊，指姚元浩他們才常常露點，還偷補槍：「元浩是淺咖啡色。」姚元浩表示，他和莎莎工作多年，這次在節目中，莎莎負責甜點區域，他常常在廚房一回頭就看到莎莎的大片美背，指對方幾乎每天都會穿洞洞裝，是廚房的「性感擔當」，莎莎也解釋，那是因為天氣太熱，加上廚房的溫度又特別高，她才會穿得比較清涼，回擊姚元浩：「是我看過他好幾次露點。」她表示天氣太熱，男性成員流汗衣服都會黏在身上，導致身材一覽無遺。姚元浩也分享，有一集他們去體驗消防員職業，戴上氧氣面罩之後，還要再著裝其他裝備，但面罩戴上之後不是馬上就能呼吸，需要打開開關，有一次他戴上之後，一呼吸卻沒有空氣，當下非常慌張，後來才發現是郭泓志不小心碰到他的開關，開關直接被關上了，讓他十分無奈，「我在《營業中》最常受傷。」▲姚元浩（左）無奈，他是《營業中》最常受傷的成員。（圖／記者吳昕蓓拍攝）莎莎爆料，因為她在甜點區會被隔開，不會和廚房的其他成員直接接觸，常常會聽到裡面在吵架，「男生跟男生、女生跟男生都在吵。」姚元浩也笑說，最會罵人的是鬼鬼，「她現在慢慢成長，被唸會突然很大聲，她會突然說：『好啦！我知道啦！』」他透露大家不會走心，只是當下在廚房裡面比較大聲，強調：「大聲但有禮貌。」