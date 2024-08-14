畫面真香！IVE張員瑛偷跳「三振舞」　李珠珢嚇呆大喊：我的天啊

《營業中》性感擔當是她！姚元浩爆「莎莎常露點」　本人反擊了

記者吳昕蓓／台北報導

▲姚元浩爆料莎莎在節目中常常露點，是「性感擔當」，讓莎莎一句話回擊。（圖／記者吳昕蓓拍攝）
▲姚元浩爆料莎莎在節目中常常露點，是「性感擔當」，讓莎莎一句話回擊。（圖／記者吳昕蓓拍攝）
《嗨！營業中》第四季未開播就波瀾不斷，今（14）日姚元浩與乱彈阿翔、莎莎參加節目的媒體茶敘，姚元浩當場大爆料：「莎莎常常露點。」直指對方很常在廚房穿「洞洞裝」小露性感，是「性感擔當」，讓莎莎急忙解釋：「並沒有，我只是穿比較少。」接著回擊，指姚元浩他們才常常露點，還偷補槍：「元浩是淺咖啡色。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲（圖／記者吳昕蓓拍攝）
▲今日乱彈阿翔（左起）、莎莎、姚元浩參加節目《嗨！營業中》第四季的媒體茶敘。（圖／記者吳昕蓓拍攝）
姚元浩爆莎莎是「性感擔當」　洞洞裝現身廚房

姚元浩表示，他和莎莎工作多年，這次在節目中，莎莎負責甜點區域，他常常在廚房一回頭就看到莎莎的大片美背，指對方幾乎每天都會穿洞洞裝，是廚房的「性感擔當」，莎莎也解釋，那是因為天氣太熱，加上廚房的溫度又特別高，她才會穿得比較清涼，回擊姚元浩：「是我看過他好幾次露點。」她表示天氣太熱，男性成員流汗衣服都會黏在身上，導致身材一覽無遺。

姚元浩是《營業中》最常受傷成員　虧鬼鬼大聲但有禮貌

姚元浩也分享，有一集他們去體驗消防員職業，戴上氧氣面罩之後，還要再著裝其他裝備，但面罩戴上之後不是馬上就能呼吸，需要打開開關，有一次他戴上之後，一呼吸卻沒有空氣，當下非常慌張，後來才發現是郭泓志不小心碰到他的開關，開關直接被關上了，讓他十分無奈，「我在《營業中》最常受傷。」

▲（圖／記者吳昕蓓拍攝） ▲姚元浩（左）無奈，他是《營業中》最常受傷的成員。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

莎莎爆料，因為她在甜點區會被隔開，不會和廚房的其他成員直接接觸，常常會聽到裡面在吵架，「男生跟男生、女生跟男生都在吵。」姚元浩也笑說，最會罵人的是鬼鬼，「她現在慢慢成長，被唸會突然很大聲，她會突然說：『好啦！我知道啦！』」他透露大家不會走心，只是當下在廚房裡面比較大聲，強調：「大聲但有禮貌。」

郭泓志《營業中》記者會被消失？姚元浩給答案　不怕節目撞時段

《明星村長》出事！姚元浩發生「濺血意外」哭喊：我被鋸到手了

台灣美食展8/2登場！姚元浩、阿基師、吳秉承上菜　吃必比登小吃

極樂共遊日本！鬼鬼神社求姻緣　姚元浩錯把「結緣唸成絕緣」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生