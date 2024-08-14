FNC娛樂4韓團台灣合體！明年登桃園巨蛋　CNBLUE、FTISLAND都來了

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▲身兼演員、主持人等數職的人氣歌手鄭容和（圖中）也會和所屬樂隊CNBLUE一起來台。（圖／SHOW Office 提供）

▲出道時常最長的FTIsland（左圖）和去年才剛出道的Hi-Fi Un!corn（右圖）演藝資歷相差超過15年，二代偶像和五代偶像「隔代」的神奇互動只有家族演唱會才能看到！（圖／SHOW Office 提供）

▲FNC的4個「當家男團」準備使出渾身解數唱好唱滿，也計劃準備合作舞台。（圖／SHOW Office 提供）

韓國王牌經紀公司FNC即將於2025年1月4日與5日兩天登上桃園巨蛋，展開「FNC BAND KINGDOM」家族演唱會！旗下四大人氣男團CNBLUE、FTISLAND、N.Flying與Hi-Fi Un!corn一起攜手合作，準備為粉絲打造超過4小時的精彩舞台，帶來視覺和聽覺的「完美滋補」！這4個FNC「當家男團」準備使出渾身解數唱好唱滿，難得合作的男偶像們也準備在演唱會的TALKING秀中大聊心聲。不僅如此，SPECIAL「合作舞台」也是驚喜企劃之一，兩團攜手合作、各團成員合體、互相演唱彼此歌曲，在演出當天都有機會看到。其中出道時常最長的FTIsland和去年才剛出道的Hi-Fi Un!corn演藝資歷相差超過15年，二代偶像和五代偶像「隔代」互動的神奇反應也絕對不能錯過。FNC娛樂的規模雖然不及「韓國四大娛樂公司（HYBE、JYP、SM、YG）」，但也因如此，旗下藝人、粉絲之間時常互相加油打氣，為彼此應援，感情宛如家人般親暱。這次「FNC家族」即將齊聚一堂，率先面臨搶票大戰的粉絲們也無不開始磨拳擦掌，忍不住笑說大家這次要幸福的「網內互打」！