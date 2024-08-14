鴻海上半年三率三升！EPS 4.12元 　H1獲利570億、年增24.5%

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鴻海今（14）日公布第2季營收1.55兆元，季增17%、年增19%，為歷年同期新高。單季淨利為350.45億元，創歷年同期新高，季增59%、年增6%。單季EPS 2.53元，優於上一季的1.59元，與去年同期的2.38元。累計上半年毛利率、營益率和淨利率三率三升，稅後獲利570.54億元，年增24.5%，每股基本純益4.12元。鴻海第2季毛利率部分為6.42%，較第1季6.32%增加0.1個百分點，也比去年同期6.41%微增0.01個百分點。營業利益446.04億元，營益率2.88%。第2季稅後獲利350.45億元，季增59%、年增6%，第2季淨利率2.26%，雖較去年同期的2.53%少，但較上季的1.66%增加。鴻海第2季每股基本純益2.53元，優於第1季EPS 1.59元和去年同期EPS 2.38元。綜觀第2季4大產品線，其中消費智能先前預估較第1季和去年同期持平，結果符合預期。雲端網路、電腦終端、元件和其他產品，均較第1季和去年同期明顯成長。從產品營收比重來看，第2季消費智能產品占比約40%，雲端網路產品占比約32%，電腦終端產品占比約21%，元件和其他產品占比約7%。累計鴻海上半年營收為2兆8745.42億元，年增3.88%，上半年毛利率則為6.37%，較去年同期的6.21%增加。上半年營業利益813.55億元，營益率2.83%，年增0.25個百分點。至於上半年獲利部分570.54億元，年增24.5%。淨利率1.98%，較去年增加0.32個百分點，上半年每股純益4.12元，優於去年同期的3.31元。