被控捷運上偷拍！房地產教父曾文龍喊冤　今赴警局提告女網友

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被稱為「房地產教父」的曾文龍，日前搭乘捷運時被一名女網友懷疑疑似在偷拍，相關消息曝光後立刻引發網友熱議，對此，曾文龍今（14）日現身北市敦化南路派出所，並表示將對女網友提告妨害名譽等，同時強調絕對沒有偷拍。據了解，一名女網友近日在Dcard上發文指出，當天自己從北捷西門站上車後，疑似遭隔壁男乘客偷拍裙底風光，氣的她立刻大聲喝止，起初對方否認偷拍，沒想到卻又改口說出「不然刪掉嘛」等語，接著便將相關照片刪除。女網友指出，發現男乘客的刪除動作後，隨即要求對方將最近刪除的照片相簿打開，果然在裡面發現多張偷拍照，這時該名男乘客才開始道歉，但同時也強調他是在拍一整排的乘客，並非偷拍女網友。事後女網友得知該名男乘客就是「房地產教父」曾文龍，並將相關訊息PO上網，引發網友熱議，對此，曾文龍今天上午獨自到派出所對女網友提告，並表示當天坐捷運返家時，習慣性拿手機出來拍照，根本什麼也沒拍到，但下秒一旁不相關的女生就要求自己將手機拿出來，由於自己不堪其擾，所以才想說能用道歉來逃離是非之地。曾文龍強調，他的所作所為都可以接受社會公評，但被渲染成這樣實在無法接受，因此今天赴派出所報案提告女網友妨害名譽、妨害秘密及違反個資法。