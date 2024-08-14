「Once, 愛是唯一」音樂劇 8/17登歌劇院「彈琴」說愛

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾獲2012年東尼獎最佳音樂劇的「Once, 愛是唯一」，8月17、18日於台中國家歌劇院演出。（圖／記者金武鳳攝，２０２４．８．１４）

曾獲2012年東尼獎最佳音樂劇的「Once, 愛是唯一」，8月17、18日將於台中國家歌劇院演出2023年全新製作版，由音樂劇男演員亞瑟．達維爾，與同是演員的妻子伊內絲．德．克拉克，分飾男女主角攜手演出。今天在全臺首演記者會上，2人完美演繹主題曲〈Falling Slowly〉，也展開今夏最深刻感人的浪漫戀曲。音樂劇「Once, 愛是唯一」改編自2007年同名音樂愛情電影《曾經。愛是唯一》，講述一名失戀的都柏林街頭藝人，心碎的歌聲吸引了年輕的捷克女孩注意，他們透過音樂訴說著愛與失去，毫無保留地唱出浪漫、脆弱、憂傷和甜蜜，深刻詮釋出「在錯的時間遇見對的人」的遺憾。不僅電影票房獲得佳績，主題曲〈Falling Slowly〉榮獲2008年奧斯卡最佳電影原創歌曲，2011年改編成音樂劇在百老匯上演，隔年就獲得東尼獎11項提名，並拿下最佳音樂劇、最佳音樂劇劇本等8項大獎，2013年登上倫敦西區，之後10年間巡迴墨爾本、雪梨、首爾、多倫多、都柏林等地，深受世界各地音樂劇迷喜愛。亞瑟．達維爾表示，這齣劇最美的地方在於所有的音樂都來自角色，從每個人內心出發，他自己甚至不覺得這是音樂劇，更像大家一起在台上唱歌演奏。妻子伊內絲是他最喜歡的演員，能一起登台非常開心，也很有意義，在舞台上角色之間有真正的連結。《Once, 愛是唯一》的浪漫氛圍瀰漫整個歌劇院。歌劇院歡迎會彈奏鋼琴及吉他的觀眾，登上一樓大廳的迷你舞台，在功學社臺中音樂中心提供的YAMAHA原木直立鋼琴一展琴藝與歌喉，別忘了上傳現場彈奏演唱的影片，打卡臺中國家歌劇院，分享音樂的感動時刻。此外，今年暑假，歌劇院與七期「遠雄琉蘊」也攜手推廣藝術生活圈，透過經典愛情音樂劇《Once, 愛是唯一》，邀請民眾輕鬆走入劇場，近距離感受音樂劇獨特的舞台魅力，享受更多的藝文陶冶與生活情趣。