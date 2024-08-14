李珠珢不跳三振舞了？她改跳「炸裂陳子豪」　台灣球迷全瘋了

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▲李珠珢應援動作和「炸裂陳子豪」舞步相同。（圖／李珠珢IG）

▲李珠珢跳完應援舞，以老虎吼叫的動作做結束。（圖／李珠珢IG）

南韓起亞虎啦啦隊人氣成員、19歲李珠珢以鵝蛋臉、精緻五官和170公分身高，受封「AI美人」，她大跳魔性「三振舞」的影片在台灣爆紅，7月來台交流掀起旋風。李珠珢昨（13）日在IG上傳一支應援片段，動作居然是台灣球迷熟悉的「炸裂陳子豪」舞，網友許願：「再來台灣和峮峮一起跳吧！」曝光的Reels，李珠珢一頭細軟長髮垂至腰間，穿起亞虎啦啦隊制服，衩出兩條白到發光的美人腿，聽到球場播放音樂的她，迅速起身和隊友一同跳應援舞，動作和「炸裂陳子豪」舞步一模一樣，只是最後再比出老虎嘶吼的手勢。這段長度約17秒的短片一發布，湧入大批台灣網友以中文留言：「炸裂陳子豪也紅到韓國去了」、「炸裂！陳子豪！一起炸裂陳子豪」、「炸裂！陳子豪嗎」、「為啥都放這種長片」、「正到不知道怎麼形容」、「台灣的球迷都很希望妳能來台灣」、「台灣應該各隊都想邀請妳來」、「來台灣發展吧」、「來玩一次，就覺得應援的氣勢不一樣了！越來越甜，可愛笑容有點憋不住的感覺」、「我以為來到台灣版了...」日前有網友在Dcard提問「李珠珢是不是很普」，多數人的答案指她可以說是長相精緻的YouTuber愛莉莎莎，「很漂亮，但還是很像愛莉莎莎...精緻level up版本」、「嗯… 她在好看與不好看的邊緣」、「真的滿漂亮的！但真心覺得她超像愛莉莎莎的」、「這幾天看了她超多影片，我覺得就真的比較吃造型，撇除這點，身材是真的超好，腿超長還很勻稱，跳舞律動感也不錯，讓人看得很賞心悅目」、「現在看到大家講的，覺得看久了很像愛莉莎莎+ILLIT沅禧=李珠珢」、「像愛莉莎莎+陶晶瑩...本人沒有影片上好看！」此外，還有網友直指李珠珢的五官不太自然，尤其是鼻子，「是會讓人遲疑的美貌」，也說李珠珢給人偶包很重的感覺，「表情很ㄍㄧㄣ，笑也是淺淺的，感覺沒有很開心」、「珠珢偶包真的太重了！更喜歡多慧的大大方方！」有人幫李珠珢說話，猜測是她的年紀小，還不太會面對鏡頭，表現比較青澀，或是在南韓工作的壓力比較大，才會被誤會放不開。