澄清湖棒球場又出包！吳念庭賽事中踩到寶特瓶　高市運發局發聲了

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高雄澄清湖棒球場又出包！台鋼雄鷹球員吳念庭13日晚間在例行賽事過程中，於近二壘附近的紅土踢到寶特瓶，對此，高市府運發局表示，賽事進行前，都有多方場勘，有異物出現正積極釐清中，後續將針對場地人員究責懲處，並依照契約對場地維護廠商進行缺失扣罰。中職進行例行賽，昨晚卻發生台鋼雄鷹球員吳念庭靠近二壘附近紅土時，踢到寶特瓶，雖然工作人員見狀迅速處理異物，並影響賽事，也無造成人員受傷，但仍引發外界質疑，而此事也是澄清湖棒球場在本季賽事第二次出包。今年4月24日，澄清湖中職二軍賽事，有球員在一壘旁發現長達30公分的L型鐵條，造成比賽一度中斷，如今卻又出現異物，對此，高雄運發局表示，本局於每場賽前皆會同球場養護廠商人員及中職聯盟人員三方進行場地確認，針對本次事件，運發局會針對場地人員究責懲處，並依照契約對場地維護廠商進行缺失扣罰。運發局稱將持續與中職聯盟、球團、養護團隊強化場地巡檢機制，以確保場地安全，避免再發生類似事件影響球賽及球員安全。