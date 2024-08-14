影／說她孤臣孽子太沉重！蔡壁如：我相信柯文哲仍有能力感動百姓

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▲「人煙稀少的路上一個人走」，蔡壁如在這次民眾黨政治風暴中是非不沾身。（圖／翻攝蔡壁如臉書，2024.08.14）

前民眾黨立委蔡壁如去年從台北空降台中，參選海線立委，外界一直有她與黃珊珊不和、從台北被下放鄉村的說法，不料也因遠離權力核心，在這場政治風暴中因禍得福，是非不沾身。今天她被媒體問及是否有「孤臣孽子」之感，直言「這樣講太沉重」，並說她和柯文哲都是年過50才踏入政治圈，只要勇敢面對、坦率解決，相信「他還是有能力去感動老百姓的」。民眾黨主席柯文哲身陷人生最大政治風暴，目前擔任台中市政府有給職顧問的昔日重要幕僚蔡壁如，因遠離權力核心，未被風暴波及。這幾日她受訪時，被問及黃珊珊是否該負最大責任等敏感議題，常以「我去年7月以後一直在台中，不清楚黨中央運作是否有改變，要去評論也不公允」的說法四兩撥千金。今（14）日她受訪時，再度強調和柯文哲認識30幾年，絕對信任他的人格，卻也透露兩人間確有距離，有時不曉得怎麼和跟他溝通，為此感到無奈。她重提自己在台中，無法參與台北中央黨部每天的運作，不是很清楚決策過程，「所以當然只能選擇相信」。媒體問及這次風波，起因於白營前幕僚爆料，前幕僚反目是否將成為柯文哲一大危機？蔡壁如似話中有話，指「當然有時候就是…人和人之間相處，這個我無法做評論」、「相處過程中是否有什麼不愉快？我覺得有幾分證據說幾分話」。昨天才說要找回人民的感動，今天被追問「這句話要送給柯文哲還是柯身邊的人？」她果斷的說「都要」！接著打起感情牌，說自己和柯文哲都是50幾歲才走進政治職場，初心就是希望感動人民，她一直相信柯文哲沒有變，若願意帶領台灣民眾黨整個團隊，勇敢、坦率解決這次的風暴，他「還是有能力去感動老百姓的」。