KD節目中自曝考慮退休！NBA奮戰17年　感受到聯盟「越來越年輕」

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▲美國男籃奧運奪金，Kevin Durant（右）、詹皇（LeBron James）、Stephen Curry經典合照。（圖／美國隊推特）

▲巴黎奧運男籃金牌戰，美國隊以98：87擊敗法國隊，完成5連霸。「KD」Kevin Durant今晚攻下15分，讓自己奧運生涯總得分來到518分，為美國隊史第一位「奧運500分俱樂部」的成員，也是第一位拿下4面金牌的男籃球員。（圖／美聯社／達志影像）

KD節目中自曝考慮退休！日前跟隨美國隊遠征法國巴黎奧運，締造男籃5連霸紀錄的「KD」Kevin Durant，下賽季將是個人在NBA的第18個年頭，且將在今年9月滿36歲。近期KD效力的鳳凰城太陽，在今年的NBA季後賽意外遭到明尼蘇達灰狼橫掃出局，留下了一個失望的賽季。但KD跟隨美國隊出戰巴黎奧運男籃項目，卻打出亮眼表現，然而，在一檔名為《Raising Fame》的節目中，KD接受訪問時坦言：「KD在2019-2020年賽季，因為阿基里斯腱斷裂而整季報銷，雖然表態有考慮退休，但KD在受訪中也透露：「就算退休也不會離開球場，目前還沒有確切的計畫，只想先放鬆一下。」