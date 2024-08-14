奧運閉幕最強不是巴黎！阿湯哥輸給這屆　他接棒4年後一切都變了

KD節目中自曝考慮退休！NBA奮戰17年　感受到聯盟「越來越年輕」

記者林之越/綜合報導

▲NBA球星「死神」Kevin Durant才在剛落幕的巴黎奧運中，幫助美國男籃完成5連霸，成為史上第1位奪下4面金牌的籃球員，卻在節目中表示，越來越常思考退休的事。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA球星「死神」Kevin Durant才在剛落幕的巴黎奧運中，幫助美國男籃完成5連霸，成為史上第1位奪下4面金牌的籃球員，卻在節目中表示，越來越常思考退休的事。（圖／美聯社／達志影像）
KD節目中自曝考慮退休！日前跟隨美國隊遠征法國巴黎奧運，締造男籃5連霸紀錄的「KD」Kevin Durant，下賽季將是個人在NBA的第18個年頭，且將在今年9月滿36歲。近期KD就在一檔節目中自曝，感受到整個聯盟「越來越年輕」，因此越來越常思考退休這件事，儘管曾經歷阿基里斯腱斷裂的大傷，但KD在奧運的表現依舊頂尖，所以此話一出也讓不少球迷感到訝異。

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坦言有考慮退休　但不會遠離球場

KD效力的鳳凰城太陽，在今年的NBA季後賽意外遭到明尼蘇達灰狼橫掃出局，留下了一個失望的賽季。但KD跟隨美國隊出戰巴黎奧運男籃項目，卻打出亮眼表現，不僅讓自己在奧運生涯總得分來到518分，成為美國隊史第一位「奧運500分俱樂部」的成員，同時，也是歷史上第一位拿下4面奧運金牌的男籃球員。

然而，在一檔名為《Raising Fame》的節目中，KD接受訪問時坦言：「隨著我的年紀漸長，感覺到聯盟越來越年輕，我越來越常思考退休的事。我會問自己，『我應該停止思考這件事嗎？這是怎麼回事？』但它確實會在我的腦海中出現。

KD在2019-2020年賽季，因為阿基里斯腱斷裂而整季報銷，但在上賽季，同時也是個人的第17個賽季，出賽75場是傷後以來的出場數新高，場均繳出27.1分、5助攻、6.6籃板的優異數據，依然是聯盟中最頂尖的砍分手之一。雖然表態有考慮退休，但KD在受訪中也透露：「就算退休也不會離開球場，目前還沒有確切的計畫，只想先放鬆一下。」

▲美國男籃奧運奪金，Kevin Durant（右）、詹皇（LeBron James）、Stephen Curry經典合照。（圖／美國隊推特）
▲美國男籃奧運奪金，Kevin Durant（右）、詹皇（LeBron James）、Stephen Curry經典合照。（圖／美國隊推特）
▲巴黎奧運男籃金牌戰，美國隊以98：87擊敗法國隊，完成5連霸。「KD」Kevn Durant今晚攻下15分，讓自己奧運生涯總得分來到518分，為美國隊史第一位「奧運500分俱樂部」的成員，也是第一位拿下4面金牌的男籃球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運男籃金牌戰，美國隊以98：87擊敗法國隊，完成5連霸。「KD」Kevin Durant今晚攻下15分，讓自己奧運生涯總得分來到518分，為美國隊史第一位「奧運500分俱樂部」的成員，也是第一位拿下4面金牌的男籃球員。（圖／美聯社／達志影像）

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