推台灣成運動大國！帕運將登場　賴清德：與奧運同等資源挺選手

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2024年巴黎奧運落幕，民進黨主席賴清德今（14）日做出三點裁示，提到目標應是推動全民運動成為運動大國，自然水到渠成會成為獎牌大國；對於即將登場的巴黎帕運，賴清德表示，政府用與奧運同等的資源支持帕運選手，希望全體國人能繼續成為台灣英雄們最強的後盾。另外，秘書長林右昌也在會中宣布，將聘請議員卓冠廷擔任民進黨發言人，於今起上任。民進黨下午召開中常會，會中邀請足球球評石明謹，以「台灣邁向運動之國」，以及財團法人運動好事協會創辦人劉柏君，以「從獎牌到全民運動：體育運動新挑戰」為題進行專案報告。據轉述，劉柏君在報告時建議，國際奧會有推廣身心安全、反霸凌的概念，現在找林郁婷擔任反霸凌大使很好，但應該推林到國際奧會上課，取得安全官認證、擔任奧會的代言人，而她有透過管道向奧會表達，期盼政府未來能協助。此外，賴清德聽完後裁示三點，他說，大家目標應是推動全民運動成為運動大國，自然水到渠成會成為獎牌大國；第二點，推廣全民運動還可以得到全民健康的好處，也可以凝聚國人共識，更可以讓國際看見台灣。最後，賴清德提到，可以用運動進行外交工作，當初政府希望推動體育暨運動發展部，這個方向是正確的，行政院最近就會跟社會大眾公布，未來怎麼進行這個部會的成立。賴清德指出，2024巴黎奧運正式落幕，台灣英雄勇奪2金、5銅，創下史上次佳的成績，他要感謝全體選手、教練、後勤團隊長久以來的努力，以及全體國人的支持與應援。賴清德提到，除了運動場的競技之外，巴黎奧運期間，文化奧運台灣館也讓世界看見台灣，不只是珍奶冰棒、台灣啤酒、珍奶徽章、茄芷袋在巴黎颳起一陣台灣旋風，許多優秀且多元的文化藝術工作者，也在巴黎的舞台上展現台灣自信、驕傲的模樣，他要向參與文化奧運的演出團體，以及全體幕後工作人員表達感謝。賴清德表示，台南麻豆有唱牽亡歌這次也有去，他看電視採訪，他們說被十幾年來都被看不起，沒想到這次能搭飛機到巴黎，突然間對自己的行業認同感到驕傲。賴清德提到，接下來，在這個月底巴黎帕運即將登場，將會有13位台灣選手出戰，他們努力不懈，發揮超群的意志力，克服障礙，代表國家站上帕運的舞台，政府用與奧運同等的資源，來支持帕運選手，希望全體國人能繼續成為台灣英雄們最強的後盾。