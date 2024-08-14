Uber揭忠孝東路乘車趨勢　7月創新高、9點後東區酒吧老司機很熟

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▲ Uber 台灣總經理楊麗達表示，「優步小黃」已遍及 Uber 在台營運城市，成為 Uber App 上最受歡迎的三大熱門行程選擇之一。（圖／官方提供）

Uber 今（14）日找來動力火車代言優步小黃全新「Uber 也有小黃」品牌廣告，同時將動力火車經典傳唱的「忠孝東路走九遍」改編為「忠孝東路攔九遍」趣味十足。此外，官方也首度針對「忠孝東路」進行搭乘趨勢的觀察，發現今年7月創下單日新高，晚上9點到隔天凌晨2點，Draft Land酒吧也成熱門乘車點。Uber 台灣總經理楊麗達（Margarita Peker）表示，2022 年開始 Uber 也有小黃，迄今「優步小黃」已經遍及所有 Uber 在台營運城市，成為 Uber App 上最受歡迎的三大熱門行程選擇之一。根據今年的 Uber 平台搭乘數據，每 5 趟 Uber 行程中就有 1 趟為「優步小黃」趟次。▲Uber 找來動力火車代言優步小黃，同時將動力火車經典神曲改編為「忠孝東路攔九遍」趣味十足。（圖／官方提供）Uber 邀請動力火車擔任優步小黃在台推出以來的第一組品牌代言人。在「Uber 也有小黃」全新品牌影片中，改編動力火車「忠孝東路走九遍」經典神曲，成為「忠孝東路攔九遍」，演繹外出時遭遇各種臨時需要卻叫不到小黃的窘境，例如全家出遊而小孩突然喊著要上廁所，或是和朋友慶生開趴到深夜後要離開，卻伸手攔不到計程車的百感交集情境。根據 Uber App 平台大數據統計，Uber 首度公開台北忠孝東路上優步小黃的乘車趨勢，揭曉三大觀察：Uber 觀察，近一年忠孝東路上每 5 趟 Uber App 上的行程就有一趟是優步小黃，且忠孝東路上的優步小黃乘車趟次逐年成長，2023 年全年總乘車趟次與推出之初相比成長超過 10 倍，單日乘車趟次更在今年 7 月高溫與暴雨多變氣候狀況下創新高。綜觀優步小黃忠孝東路上下車熱點，多集中在匯聚百貨商場、酒吧、餐廳、KTV 的「東區」和「信義區」。最熱門乘車地點以緊鄰市府捷運站及客運轉運站的「統一時代百貨」奪下排行榜冠軍，其上下車尖峰時段落在週間上下班通勤時間，顯示不少上班通勤族仰賴優步小黃上下班，以及銜接大眾運輸站點與目的地之間的接駁。乘車熱點第二名到第四名則分別為統領廣場、忠孝復興站五號出口、忠信廣場、Draft Land，上下車尖峰時段落在晚間 9 點到隔天凌晨 2 點。Uber 進一步觀察忠孝東路上週間與週末乘車熱點的差異，發現台灣民眾在週末的上下車地點類型趨向多元，除東區和信義區外，因阜杭豆漿聞名、匯集許多在地小吃的「華山市場」以及親子週末放風最愛的「華山文創園區」更分別在週末上午及下午時段衝上乘車熱點排行榜前五名。