評民眾黨政治獻金風暴　鄭運鵬：上樑不正、下樑賴給端木正

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民眾黨政治獻金申報不實連環爆，黨主席柯文哲今（14）日向小草們發出致歉信，承認自己識人不明、用人不當，將會深刻檢討並改正過失，讓支持者感到擔憂或失望，身為黨主席責無旁貸，對此民進黨前立委鄭運鵬說，既然知道用誰不當，那就把人交出來，這是柯對其他政黨的要求，更認為不僅止是用人不當，而是心術不正，搞出這麼多人頭公司，幕僚當然上行下效，「上樑不正，下樑賴給端木正」。柯文哲今日針對政治獻金申報不實案向支持致歉，信中提到「2024年這場總統大選，是我們第一次面對如此龐大規模的選舉」，民眾黨的確缺乏專業團隊，但是不該因陋就簡，也坦言自己識人不明、用人不當，會深刻檢討並改正過失，「讓許多支持者感到擔憂與失望，我身為黨主席責無旁貸。」對此鄭運鵬說，柯文哲既然知道用誰不當了，那就「把人交出來」，這也是他對不同政黨的要求，但認為不只是用人不當，還有心術不正，心術不正才會搞了那麼多人頭公司，家人也加入開人頭公司，柯文哲的幕僚當然覺得上行下效，「上樑不正，下樑賴給端木正。」