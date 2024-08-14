柯文哲喊告會計師　他翻「端木正超硬背景」驚呆：恐怕惹錯人了

評民眾黨政治獻金風暴　鄭運鵬：上樑不正、下樑賴給端木正

記者陳威叡／台北報導

▲鄭運鵬認為柯文哲不只是用人不當還有心術不正，上行下效，「上樑不正，下樑賴給端木正」。（圖／記者李政龍攝，2024.08.14）
▲鄭運鵬認為柯文哲不只是用人不當還有心術不正，上行下效，「上樑不正，下樑賴給端木正」。（圖／記者李政龍攝，2024.08.14）
民眾黨政治獻金申報不實連環爆，黨主席柯文哲今（14）日向小草們發出致歉信，承認自己識人不明、用人不當，將會深刻檢討並改正過失，讓支持者感到擔憂或失望，身為黨主席責無旁貸，對此民進黨前立委鄭運鵬說，既然知道用誰不當，那就把人交出來，這是柯對其他政黨的要求，更認為不僅止是用人不當，而是心術不正，搞出這麼多人頭公司，幕僚當然上行下效，「上樑不正，下樑賴給端木正」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲今日針對政治獻金申報不實案向支持致歉，信中提到「2024年這場總統大選，是我們第一次面對如此龐大規模的選舉」，民眾黨的確缺乏專業團隊，但是不該因陋就簡，也坦言自己識人不明、用人不當，會深刻檢討並改正過失，「讓許多支持者感到擔憂與失望，我身為黨主席責無旁貸。」

對此鄭運鵬說，柯文哲既然知道用誰不當了，那就「把人交出來」，這也是他對不同政黨的要求，但認為不只是用人不當，還有心術不正，心術不正才會搞了那麼多人頭公司，家人也加入開人頭公司，柯文哲的幕僚當然覺得上行下效，「上樑不正，下樑賴給端木正。」

更多「柯文哲涉貪疑雲」相關新聞。

檢調赴台玻搜索民眾黨、木可　四叉貓：兵分一路就夠了

影／捲政治獻金風暴很冤枉？柯文哲：不會啦！

影／避談辭不分區立委　黃珊珊說明辭黨職：該負的責任要負

政治獻金疑雲！柯文哲稱被騙　李艷秋：常常被騙真的智商157？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生