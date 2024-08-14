首檔「全球航運龍頭ETF」00960成分股曝光　長榮海運近10%居冠

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台股今（2024）年表現亮眼，連帶台股ETF也受到不少投資人追捧，市場生力軍更是不斷。全台首檔全球航運龍頭ETF、由野村投信創新發行的野村全球航運龍頭息收（00960），已取得核准將於8/30展開募集、發行價15元。觀察指數前10大持股，台灣貨櫃三雄榜上有名，其中，長榮海運權重達9.66%最高。雖然市場焦點都在AI上，但實際上全球航運股可說是具有爆發力的隱形冠軍，表現比AI科技股更亮眼。首檔全球航運龍頭ETF00960，即將在8/30到9/4間募集，發行價15元，為指數股票型，有收益平準金設定，採取季配息，預計9/20掛牌上市。00960一次購足「貨櫃」、「散裝」、「油輪」提供投資人參與全球航運股投資機會，其中，貨櫃佔55%、油輪28.9%、散裝7.2%，其他則是佔8.4%。指數國家交易所分布前5大分別是美國30.65%、台灣20.71%、日本20.2%、丹麥11.55%、挪威7.64%。攤開00960的連結指數成分細項來看，截至5/31前的資料顯示，前10大持股依序為長榮海運9.66%、馬士基7%、日本郵船6.5%、商船三井6.49%、川崎汽船6.11%、陽明海運5.31%、美森輪船4.48%、前線油輪運輸4.16%、天蠍座油輪3.96%、萬海航運3.87%。野村投信表示，美股S&P 500指數、加權指數與NASDAQ指數分別上漲22.13%、32.89%與23.68%，但全球航運的「NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數」近一年的漲幅達37.17%，顯示航運族群表現比科技股更強勁出色。此外，野村投信指出，全球化時代，各國產品透過航運運送的貨物已佔全球貿易量約90%以上，航運在經濟活動中扮演著舉足輕重的角色，加上ESG減碳效應，觸發航運脫碳的轉折，成為整個海運業變革轉型的利多催化劑之一。00960經理人張怡琳表示，地緣政治情勢再度緊張，中東地區衝突使得許多商船因安全考量繞道而行，導致運送時拉長，全球運力大幅下降，但下半年歐美線運輸旺季來臨，供不應求結構性問題持續，近期全球運價指標如上海出口集裝箱運價指數（SFCI）居高不下，再度來到疫情高峰時7成水準，有助航運公司獲利，進而支持航運股的表現。野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，全球航運與股市關聯度低，利空擾市反而有望逆勢撐盤。隨著通膨放緩、美國聯準會（Fed）降息時程愈趨接近，全球資金動能充沛且企業獲利展望維持穩健有利股市表現，但國際情勢多變、突發利空如中東衝突等可能不時干擾投資氛圍，投資人在股市配置上不妨配置一些「低相關性」甚至能受惠地緣政治等標的。