叫大谷的都不是肉腳！甲子園小松大谷高校擊退超強名門大阪桐蔭

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全校都是大谷翔平！日本高中棒球大會第106屆夏季甲子園進入到第8天賽程，今（14）日賽事大爆冷門，隊史第三度登上甲子園賽場的小松大谷高校以3：0擊退傳統強權大阪桐蔭高校，這支撞名MLB日本球星大谷翔平（Shohei Ohtani）的石川縣代表，球衣胸前就繡著「Ohtani」，而被戲稱整隊球員都是大谷翔平。被視為是本屆甲子園奪冠強力候補的大阪桐蔭高校與小松大谷高校的激戰，前6局雙方投手都有效的壓制對方打線，7局上小松大谷高校終於抓住突破口，在安打串聯及對手守備失誤下攻下2分，8局上再靠著先發投手西川大智為自己再打下一分保險。反觀大阪桐蔭打線被西川大智封鎖九局毫無反撲氣勢，只可惜大谷翔平的母校花卷東高等學校不敵滋賀學園，止步二回戰，