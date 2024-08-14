蘋果AI將採訂閱收費制？價格曝光　外媒：至少推出前3年都免費用

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國外研調機構透露，蘋果AI功能未來可能會採取訂閱收費的方式，藉此平衡在AI領域投入的高昂的成本，不過《彭博社》記者Mark Gurman認為，蘋果應該會等更高階的AI功能開發成功後，才會實施付費訂閱制，推測至少花費3年的時間才會走到這個階段，同時表示，蘋果在AI領域至少落後2至3年。根據《CNBC》報導，研調機構「Counterpoint Research」研究主管Neil Shah認為，AI的投資成本高昂，蘋果可能會將這筆成本轉嫁給用戶，推估訂閱費用可能會落在10至20美元之間，該服務可能會作為Apple One的一部分，以提供更高級的AI功能。《彭博社》記者Mark Gurman則推測，蘋果應該不會針對蘋果AI現有功能進行收費，待更高階的AI功能開發成功後，才會實施付費訂閱制，預估至少花費3年的時間才會走到這個階段，代表在釋出AI功能後的前3年，使用者都能免費使用。Mark Gurman表示，目前蘋果在AI浪潮的競爭中，仍處於落後，在觀察Google的新品以及最新發布的AI功能後，他認為，蘋果在這一領域至少落後了2至3年，舉例來說，Google的AI功能尤其在照片處理方面，遠遠領先蘋果，另外，儘管蘋果擁有一個可靠的應用程序，可以快速翻譯圖像中的文字和訊息，但其競爭對手可以即時翻譯電話。蘋果秋季發表會將於9月登場，根據《彭博社》最新爆料，iPhone 16系列新機登場時間，預計將落在台灣時間的9月11日凌晨，此外，約莫會在10月時透過iOS 18.1更新，正式推送蘋果AI功能，這也意味著iPhone 16上市初期，仍無法啟用AI功能。