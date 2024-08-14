鴻海AI伺服器營收年增超過2倍　維持全年顯著成長展望　

我是廣告 請繼續往下閱讀

鴻海今（14）日舉行法說會，展望第3季已進入傳統旺季，鴻海預期營運將會逐漸加溫。整體而言，第3季在季對季、以及年對年都會有顯著的成長。至於2024全年展望，得益於AI伺服器的需求強勁，將維持顯著成長的展望不變，但能見度更佳。展望第3季，鴻海指出進入每一年的傳統旺季，預期營運將會逐漸加溫！集團發言人巫俊毅表示，整體而言，第3季在季對季、以及年對年都會有顯著的成長。第4季也是維持成長的趨勢。從集團4大產品類別來看，巫俊毅指出，在消費智能產品方面，鴻海已經開始為新產品做準備，預期第3季將較上一季強勁成長；雲端網路產品得益於AI伺服器營收持續加溫，相較於上季，無論是季對季、年對年將有顯著成長；電腦終端產品因基期較高，故略微衰退，但年對年仍會有顯著成長。元件及其他產品方面，主要業務相關的零組件出貨增加，包括連接器、精密元件、鏡頭模組、以及車用產品等，所以這個產品類別在季對季、年對年也都會強勁成長。關於外界高度關注，客戶AI領域的進展，巫俊毅表示，在客戶強勁需求的帶動下，集團第2季AI伺服器營收季增超過6成，占整體伺服器營收占比達到4成以上。鴻海也結合雲與網的能力，成為目前唯一具備完整AI供應鏈垂直整合能力的供應商，可以為客戶提供完整的解決方案。談及AI伺服器的整體需求面，巫俊毅表示，預期AI伺服器的強勁需求會持續，公司維持AI伺服器將貢獻今年伺服器全年營收4成的看法不變；同時，公司已經看到不同類型的客戶對於新一代AI機櫃解決方案的強勁需求，預期將會為鴻海2025年的伺服器營收帶來顯著貢獻，相信AI伺服器很快可以成為鴻海下一個兆元營收的產品。巫俊毅指出，以最新的市況來看，今年度AI伺服器的營收成長力道還是相當強勁，即使現有的H系列產品也有很好的能見度。所以，今年AI伺服器營收逐季成長的展望不變。GB200機櫃開發時程按照進度進行，鴻海一定是第一批交貨的供應商，預計將從第季開始出貨。若時程不變，整個AI伺服器的表現還有可能優於原先的預估。