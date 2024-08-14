中國「莎頭」有機會衛冕金牌嗎？棟曼組合來勢洶洶　4年後都難說

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中國桌球王牌混雙「莎頭組合」孫穎莎／王楚欽，下一屆洛杉磯奧運還有機會出征嗎？這對實力和人氣兼具的混雙搭檔，要再登上一次五環戰場，現階段還有一些疑問存在，包括他們個人的意願、以及中國內部新生代組合的競爭等等。目前兩位年紀不超過20歲的混雙組合林詩棟／蒯曼正強勢崛起中，雖然後者還有一些質疑需要去克服，但考慮到「莎頭」未來必須在單打項目上承擔更多，「棟曼組合」可能會在4年後被寄予厚望。王楚欽和孫穎莎本屆奧運拿下混雙金牌，這是中國在這個項目上首次奪金，也是第一次完成桌球「五金行」霸業。兩人目前世界排名第一，基本上出征國際賽都是金牌保證，實力與自己的前輩許昕／劉詩雯相比有過之而無不及。不過王楚欽和孫穎莎下一屆奧運是否還會搭檔出征，目前存在變數。兩人年紀雖然都不大，但是本屆他們都丟掉了單打金牌，下一屆在洛杉磯很可能會是他們最後一次爭取單打金牌的機會，勢必會希望能專注在單打和團體項目上。另外，中國目前新生代混雙組合林詩棟／蒯曼在搭檔之後也打得有聲有色，目前世界排名第7，僅次於莎頭、韓國申裕斌／林鍾勳、日本早田希娜／張本智和、香港黃鎮廷／杜凱琹、台灣林昀儒／陳思羽、西班牙Alvaro ROBLES／Avatar Maria XIAO等幾組人馬，兩人一左一右，球風互補，在洛杉磯奧運上不是沒有可能由他們兩人出征。由於奧運所能出戰的球員人數有限，林詩棟和蒯曼若要打混雙，先決條件是他們能被中國國家隊選進名單之中，所以單打實力也需要有一定水準，林詩棟目前男單世界排名14，未來性很被看好，隨著巴黎奧運後出賽場次可預期的增加，他排名提升應不是問題；但蒯曼目前女單僅世界排名第40，她的狀況比較讓人擔心。倒不是蒯曼一定沒辦法將單打成績打上來，主要是她的前面還有許多前輩「卡著」，與男單後續肯定會大換血不同，女單孫穎莎和王曼昱都還是當打之年，預計下一屆還是前兩順位，王藝迪和陳幸同這兩位可能會慢慢退掉的老將姑且不論，連錢天一排名都高出她不少，如果沒辦法證明自己的能力至少可以扛下團體賽第三點，還是難以獲得大賽席次，甚至她和林詩棟的組合也可能提前拆掉。下一屆的亞運應該會是林詩棟／蒯曼的一個「期中考」，兩人在那之前必須取得可讓人信服的成績，如果能取得一些成就，就有機會拿到代表資格，若否則可能會發生一些變動。