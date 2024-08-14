懷疑被劈腿！19歲憲兵成恐怖情人　掐死女友2度姦屍遭檢方起訴

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一名19歲許姓志願役憲兵被劉姓女友提出分手後，因懷疑對方出軌，遂於今年5月18日上午跑到其位於新北市泰山區住處，除用雙手掐死劉女外，還2度姦屍並假冒劉女傳訊給關心的家人，檢方今（14）日偵結依現役軍人犯殺人等罪嫌起訴許男，全案將由國民法官審理。據了解，許男（19歲）與劉姓女友（19歲）兩人同為憲兵，服役時結識後進一步發展成戀愛關係，不料5月間感情卻出現裂縫；同月17日許男跑到劉女住處談判，過程中許男懷疑劉女出軌，雙方爆發激烈爭執，許男盛怒之下竟拿枕頭試圖悶死對方，見劉女激烈反抗，最終直接用手將其掐死，隨後再2度性侵遺體，並用劉女的名義傳訊給劉女胞姊，想藉此製造劉女仍存活的假象。由於劉女與其胞姊約好18日上午要一起出門，但姐姐遲遲等不到人這才得知劉女早已死亡，許男見狀竟持刀自殘想輕生，但送往醫院救治後無生命危險，檢方今天偵結後依陸海空軍刑法現役軍人殺人罪、損壞汙辱屍體罪及偽造準私文書等罪起訴許男。