柯致歉稱首次選總統　林俊憲：賴侯也第一次、這是理由？

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民眾黨政治獻金申報不實愈演愈烈，黨主席柯文哲今（14）日向小草們發出致歉信，提及「2024年這場總統大選，是我們第一次面對如此龐大規模的選舉」，民眾黨的確缺乏專業團隊，坦言是自己識人不明、用人不當將深刻檢討。對此民進黨立委林俊憲狠酸，賴清德、侯友宜也都是第一次選，「這是理由嗎？」過了10年了，柯文哲還是那個永遠的素人，永遠學不會從政應該要有的基本常識，那恐怕不叫素人，而是巨嬰。柯文哲今日針對政治獻金申報不實案向支持致歉，信中提到「2024年這場總統大選，是我們第一次面對如此龐大規模的選舉」，民眾黨的確缺乏專業團隊，但是不該因陋就簡，也坦言自己識人不明、用人不當，會深刻檢討並改正過失，「讓許多支持者感到擔憂與失望，我身為黨主席責無旁貸。」對此林俊憲說，賴清德也是第一次選，侯友宜也是第一次選，這是理由嗎？提到柯文哲今天好不容易擠出了一封給黨員的信，看了內容，黃珊珊有錯、李文宗有錯、端木正有錯，全都要處分。而主席雖然有錯，但是錯在被小人陷害，什麼都不知道，繼續當主席。林俊憲說，2014年和2018年，柯文哲2次競選台北市長的總支出都是約1.4億元，2024年柯文哲競選總統的總支出是3.5億元。全國性選舉，支出當然比縣市長選舉高，可是在《政治獻金法》上的申報方式和科目一模一樣，那就奇怪了，一樣的報帳方式，花1.4億元時就沒問題，怎麼增加到3.5億元就突然出一堆問題？林俊憲說，柯文哲老是用這種「素人」狡辯法，只會讓人再去回頭質疑他過去2次選舉的帳目。現在支線任務已經開不完了，還要再回頭去檢視前面2次，劇情一直展開，真的要變成八點檔了。最後林俊憲表示，柯文哲在政壇10年了，還是那個永遠的素人，永遠學不會從政應該要有的基本常識，「那恐怕不叫素人，而是巨嬰。」