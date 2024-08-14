37歲劉書宏分手茵聲3年！家人急介紹對象　和新歡感情告吹原因曝

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▲37歲男星劉書宏出道多年，憑著帥氣有型的外貌和幽默個性，獲得大批粉絲的支持與喜愛。（圖／中天提供）

▲Lala也曾遇過讓她忍不住翻白眼的相親對象。（圖／中天提供）

37歲男星劉書宏出道多年，憑著帥氣有型的外貌和幽默個性，獲得大批粉絲的支持與喜愛，和網紅團體「這群人」成員茵聲的一段情更是為人所知，兩人分手3年，各自的感情發展也備受關注。劉書宏先前在節目上分享，他被家長帶去相親，和女方發展也很順利，沒想到卻被女方家人反對，還給出2個理由。劉書宏在《小明星大跟班》的「單身，沒什麼不好啊！求求你！不要再逼我去相親」主題分享，他很常被家人和朋友催婚：「我今年37歲，我爸有給我壓力，有個阿姨也知道我單身，剛好她女兒從英國回來，就帶來餐廳跟我們認識，當下她媽媽也聊得很開心。」兩人約會進展也都很順利，但當劉書宏覺得有機會再進一步發展時，女方卻突然對他很冷淡。劉書宏透露：「有一次約會前，她突然傳訊息說不舒服不要約了，但那天之後，我發現她越來越難約，最後連我要去送機，她也不要。」直到對方回英國後，才和劉書宏坦承媽媽其實很不喜歡他：「第一是職業，第二是看起來沒安全感，她還講了那天（爽約）的真相，其實她本來要出門跟我約會，但她媽媽馬上把門反鎖說：『如果妳要跟他去約會，那這個家妳今天就不要回來』。」導致這段感情告吹。不只劉書宏，Lala也在節目上分享曾遇過讓她忍不住翻白眼的相親對象：「朋友約了一個男生出來吃飯，我覺得他長得還不錯，但沒想到那個男生拿著我的生日去查我的星盤，說他算過今天會跟我吃飯，這天是我們紅鸞星動的一天，我聽了就覺得好煩。」而對方的話題始終離不開命理，讓Lala吃飯吃得很痛苦：「他接下來又聊到生命靈數，然後一直想要看我的手相、面相，還說『妳的夫妻宮有點窄，但沒關係，我天庭飽滿可以補妳。』」讓她超傻眼。