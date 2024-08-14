葉元之要政府買奧運轉播權　洪申翰轟：不要鬧了「免費的最貴」

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針對國民黨立委葉元之倡議政府出資買奧運轉播權，讓全民有奧運看一事，民進黨立委洪申翰今（14）日怒批，「葉元之，你不要鬧了！」並強調，「不要忘了，免費的往往最貴」。洪申翰在臉書指出，運動迷都知道，在運動發展的過程中，「使用者付費」的習慣養成非常困難，因為「免費」的吸引力很大，好不容易，經過這些年許多精彩的體育賽事和奧運，民眾逐漸累積「使用者付費」的習慣，甚至也得到越來越多運動員與運動迷的認同，這也代表大家更意識到，這是對運動產業非常重要的社會投資。洪申翰表示，政府任務是要讓這個社會投資進到正向循環，讓選手和運動產業的發展，能夠得到更有效益的幫助，「結果葉元之跳出來，大動作召開記者會要求『免費才是好？」』」洪申翰直呼，這表面看似政府出錢政府扛責，但其實也還是全民出的納稅錢，只是，這會對於好不容易累積「使用者付費」習慣，又再走了一次回頭路。洪申翰批評，這一次在轉播的議題上，有心人士一直暗指政府獨厚廠商，但事實是，獎助制度已行之多年，只要取得轉播權都可申請補助，並沒有獨厚特定廠商或壟斷的問題，問題是在於，這次的奧運，並沒有其他媒體參與競標。洪申翰提到，他很認同中午愛爾達發出的聲明，「體育賽事絕對不是四年一次、不是四年才想到要政府出面，再次強調，不是四年才一次。體育賽事必須永續耕耘，拓展藍海」。洪申翰指出，數億的資源經費，如果都重押在重要的單項賽事轉播，而減少了持續性的深耕，要怎麼真的開出花來？「如果奧運轉播要政府全出資，那台灣也有參與的亞運要不要？那世界棒球經典賽要不要？」「真的免費才是平權嗎？不要忘了，免費的往往最貴」，洪申翰提到，他還是要說，要非常謝謝愛爾達、中華電信、Hami video這幾年的深耕，也因大眾「使用者付費」的機制漸漸建立起來，所以他們能提供越來越好的轉播品質，讓大眾對於各項運動有更深入的理解，而各環節的運動產業，有更大的機會，真正發展成自己有動能的生態系。