新鮮人工作「焦慮到難以呼吸」　5招縮短適應期

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畢業季來臨，新鮮人紛紛投入職場，卻也面臨到巨大工作焦慮，面試分享平台建議，新鮮人可以找出焦慮的真正原因，對症下藥，也可以利用工具進行時間管理等，縮短適應期。近日，不少網友在 Dcard 工作版發文求助網友，表示「新工作讓我焦慮到難以呼吸」、「因為跨領域上班焦慮到吐」等，因為新的工作而產生了身心困擾。不少網友在這些文章下附和「懂你的心情」、「我也正在焦慮」，更有網友說報到快一個月了，到現在上班前還是會焦慮。另一方面，文章引來不少網友鼓勵「你會焦慮是因為你做得到」、「你能錄取就很棒了」，但也有網友建議做好準備，把自己維持在最好的狀態。新工作焦慮潮，每年畢業求職季都會發生。面試心得分享平台《面試趣》發言人陳品妤表示，「新工作焦慮是很正常的，不僅新鮮人會有這種感覺，經驗豐富的主管換到新職位時，也可能有類似情緒。這種焦慮感是人類面對陌生環境時的正常反應，甚至可能有助於提升工作表現。」對此，《面試趣》提出 5 項實用建議，協助新鮮人縮短適應期，快速融入新環境。首先，可以找出焦慮的真正原因，再來對症下藥。如果覺得事情做不完，可以利用工具進行時間管理。建立自信，相信公司的選擇和自己的能力。適時尋求主管協助，降低工作負擔。最重要的是，自我要求必須合理，可以設立進步曲線，在完成目標時獎勵自己。《面試趣》強調，新工作焦慮並沒有想像中可怕，只要給自己足夠的耐心，就能縮短適應期。但在適應職場的同時，不要忘了將身心放在第一位。如果焦慮情形嚴重，建議與專業諮商師、職涯諮詢師討論自己的狀況。