短今穿亮片比基尼激似美人魚　意外揭「6年前身材」完全沒變

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▲短今姣好身材讓許多粉絲讚嘆不已。（圖／翻攝自短今臉書）

▲民眾拿明星賽紀念球找短今簽名，得手後放上網路販賣得利。（圖／翻攝自短今臉書）

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今有著精緻臉蛋加上火辣身材，是不少球迷心目中的女神，健談的她也時常登上各大綜藝節目，今（14）日她在臉書曬出比基尼辣照，只見她穿著亮片款式的比基尼，在太陽底下閃閃發光，就像美人魚一樣，而短今透露這是6年前買的款式，也意外曝光她這6年身材完全沒變，相當厲害。短今曬出在綠島玩的照片，開心寫下，「想不到我有亮片（比基尼）吧！這套6年前買的，終於有機會在綠島秀一波。」照片中的她綁著辮子，戴起墨鏡泡在海水中，閃亮亮的比基尼在陽光下顯得格外豔麗，短今白皙的肌膚也讓粉絲羨慕喊，「太白了吧」、「女神好辣」、「太陽好大，感覺會曬黑」。而這套6年前買的比基尼，短今到現在都還穿得下，代表這6年來她都維持在一樣的身材，相當不容易。即便努力保養，但32歲的短今也曾被攻擊，之前她在社群平台分享自己的保養心得，卻有網友說「爸爸說短今很老」，還標記她，短今轉發該則動態，笑虧「爸爸身分證先拿出來看一下」，看似無所謂高EQ回覆，事實上卻還是很受傷，她事後忍不住感嘆，「我已經很努力在保養了，電波、音波有很認真打，臉就是長這樣⋯一直聽到我很老，還是會有點難過的。」不僅如此，之前短今在節目《小姐不熙娣》中劈腿不慎拉傷，意外落淚畫面成為討論焦點，沒想到後來幫民眾簽名的明星賽紀念球，隔天就被放上網路拍賣，讓她有些受傷，原PO寫下「短今超人氣啦啦隊 極稀少親筆簽名 2024全明星賽 Logo紀念球」以100元為底價開放競標，讓短今難過說，「我先去哭一下。」不過也有人說，心人士的行徑已經是常態，要她放寬心，代表有人氣才會有人想賣她的簽名球。