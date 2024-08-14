畫面真香！IVE張員瑛偷跳「三振舞」　李珠珢嚇呆大喊：我的天啊

《國光》網美Mika心碎狠斬2年婚！怒控渣夫婚內出軌、風化區買春

記者林奕如／綜合報導

▲網美Mika曾以「美女物理治療師」登上節目《國光幫幫忙》，心碎控渣夫養小三、風化區買春，狠斬2年婚姻。（圖／Mika IG）
▲網美Mika曾以「美女物理治療師」登上節目《國光幫幫忙》，心碎控渣夫養小三、風化區買春，狠斬2年婚姻。（圖／Mika IG）
高雄知名健身網美Mika外型亮眼，擁有傲人身材，還曾以「美女物理治療師」登上節目《國光幫幫忙》，她近來在IG透露已經離婚，並且指控前夫在婚內出軌、帶女人出入共同朋友的局、去風化區買春等行為，讓她完全無法接受，「心已粉身碎骨」，她也感謝朋友陪伴，「重生了，你們的安慰跟力量陪我度過這陣子最痛最黑暗的時期。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
健身網美Mika直接在IG發文控訴前夫的一切行為，像是自己因為自體免疫關係，半年要回醫院住院打針，她體諒前夫要工作應酬，所以前夫一次都沒有探視，沒想到前夫帶女生吃飯、去女生住處。還有一次是去日本，前夫說要去潮牌買新款，她一人忙退房整理行李，前夫其實是去買春，她完全不知情安慰他辛苦了。

▲網美Mika控渣夫養小三、風化區買春，狠斬2年婚：心已粉身碎骨。（圖／MikaIG）
▲▼網美Mika狠斬2年婚，感謝朋友陪伴，以重生來形容自己。（圖／MikaIG）
▲網美Mika控渣夫養小三、風化區買春，狠斬2年婚：心已粉身碎骨。（圖／MikaIG）
健身網美Mika對於前夫行為忍不下這口氣，怒嗆：「你用各種理由欺瞞，又充滿自信的包裝，事情發生到現在，我身體已經不堪負荷，無法忍受這充滿謊言的婚姻。」她也坦言，現在經歷這一切，心已是粉身碎骨，如今要果斷止損，選擇離開。

她選擇說出這段經歷，是希望不要有女生再受害，「事情發生後不斷聽到你的荒唐事，從高中、大學，即使有法律約束的婚姻你都一樣的渣，甚至更渣，可能還會有很多女生被騙。」她把離婚當重生，生日派對有朋友陪伴，找猛男跳舞助興，想把一切都忘記。

▲網美Mika控渣夫養小三、風化區買春，狠斬2年婚：心已粉身碎骨。（圖／MikaIG）
▲▼網美Mika長文指控渣夫，說自己住院期間，前夫一次也沒來，日本旅行時前夫去風化區買春。（圖／MikaIG）
▲網美Mika控渣夫養小三、風化區買春，狠斬2年婚：心已粉身碎骨。（圖／MikaIG）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

樂天女孩巫苡萱爆被冷凍！出席率掛蛋「消失球場2個月」親自發聲

樂天女孩被瘋傳「質疑主管跟球員交往」！梔梔親上火線發聲揭真相

王齊麟現身珠寶店「入手一枚鑽戒」　求婚陳詩媛時機點曝光

籃籃爆戀愛ING！味全龍郭嚴文熟門熟路夜進香閨　經紀方火速回應

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選