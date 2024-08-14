《國光》網美Mika心碎狠斬2年婚！怒控渣夫婚內出軌、風化區買春

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▲▼網美Mika狠斬2年婚，感謝朋友陪伴，以重生來形容自己。（圖／MikaIG）

▲▼網美Mika長文指控渣夫，說自己住院期間，前夫一次也沒來，日本旅行時前夫去風化區買春。（圖／MikaIG）

高雄知名健身網美Mika外型亮眼，擁有傲人身材，還曾以「美女物理治療師」登上節目《國光幫幫忙》，她近來在IG透露已經離婚，並且指控前夫在婚內出軌、帶女人出入共同朋友的局、去風化區買春等行為，讓她完全無法接受，「心已粉身碎骨」，她也感謝朋友陪伴，「重生了，你們的安慰跟力量陪我度過這陣子最痛最黑暗的時期。」健身網美Mika直接在IG發文控訴前夫的一切行為，像是自己因為自體免疫關係，半年要回醫院住院打針，她體諒前夫要工作應酬，所以前夫一次都沒有探視，沒想到前夫帶女生吃飯、去女生住處。還有一次是去日本，前夫說要去潮牌買新款，她一人忙退房整理行李，前夫其實是去買春，她完全不知情安慰他辛苦了。健身網美Mika對於前夫行為忍不下這口氣，怒嗆：「你用各種理由欺瞞，又充滿自信的包裝，事情發生到現在，我身體已經不堪負荷，無法忍受這充滿謊言的婚姻。」她也坦言，現在經歷這一切，心已是粉身碎骨，如今要果斷止損，選擇離開。她選擇說出這段經歷，是希望不要有女生再受害，「事情發生後不斷聽到你的荒唐事，從高中、大學，即使有法律約束的婚姻你都一樣的渣，甚至更渣，可能還會有很多女生被騙。」她把離婚當重生，生日派對有朋友陪伴，找猛男跳舞助興，想把一切都忘記。