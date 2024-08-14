台鐵中秋車票8/16開搶　6天疏運「全線加開66班次」

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中秋假期即將到來，因應部分旅客可能提前返鄉，台鐵宣布，自8月16日起，開放民眾訂票，東線實名制加開班次，則訂於8月17日起開放有資格者訂票，6天疏運期間全線共加開66班次。台鐵公司表示，因應113年中秋假期疏運旅客需要，自113年9月13日(星期五)起至9月18日(星期三)計6天，全線加開各級列車共計66班。其中包含東部地區實名制列車2班、彰化—臺北—花蓮EMU3000型自強號列車2班、彰化—臺北—臺東EMU3000型自強號列車5班、臺北—高雄—臺東EMU3000型自強號7班、七堵—彰化EMU3000型自強號直達車2班、七堵—高雄EMU900型區間快車6班。另為加強疏運旅客，113年9月13日至9月18日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。台鐵指出，113年中秋假期車票自8月16日(星期五) 0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另東線實名制加開班次，於8月17日(星期六) 0時起，開放設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。相關加開列車車次、時刻，8月15日(四)起可於臺鐵公司官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。