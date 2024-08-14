復興星聚點將停業！1特色消失太可惜　 常客讚：被KTV耽誤的美味

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▲星聚點KTV復興館、復興星聚點皆貼出將在9月底停業的公告。（圖／Kana授權提供）

▲因為疫情影響，後來星聚點以及許多連鎖KTV業者，都取消了自助吧取餐的形式，改為餐廳形式（圖／翻攝星聚點1號餐廳 板橋館）

▲星聚點板橋館。（圖／翻攝GoogleMaps）

跟朋友假日瘋狂夜唱好去處又少了！近期有民眾發現，知名連鎖KTV皆貼上9月30日結束營業的公告，消息立刻引爆大批常客不捨，也紛紛回憶起過去星聚點的，在疫情結束就消失了，但事實上，星聚點從15年前開業，並在短短幾個月間，就在台北的西門、復興北路、新北板橋等地，找到許多黃金地段開設分館，店裡的最大特色，就使有提供「自助吧」方案，提供白飯跟味增湯，還有熱炒菜色吃到飽。到了2021年，新冠疫情嚴重影響台灣，當時KTV業者配合防疫政策暫停營業，星聚點也在其中，但疫情後，最熱門的星聚點西門館，也因為租約到期，再加上疫情的影響，業者決定不再續約。此外，也因為疫情影響，後來星聚點以及許多連鎖KTV業者，都取消了自助吧取餐的形式，星聚點改為餐廳以及包廂內單點、低消折扣的方式，繼續為客人供餐，因此許多常客大讚星聚點的餐點依舊好吃，包含「鳳梨蝦球」、「牛肉麵」等品項都是必點，也有人將星聚點譽為「被KTV耽誤的熱炒店」。近期有民眾陸續發現，星聚點的板橋館以及復興館，皆在門口貼上結束營業的預告，9月30日將成為這兩個分館的最後營業時間，未來民眾想要到星聚點歡唱，只能到延平北路二段的星聚點台北旗艦館。由於復興館以及板橋館分別乘載了台北人以及板橋人的許多回憶，其中復興館累積了5080 則 Google 評論，依然能飽吃3.8顆星的水準，大批網友也盛讚食物好吃；板橋館的評價則更高，累積4962 則 Google 評論，依舊有4.1顆星的高水準，同樣對於餐點價格與味道好評多多。因此消息曝光後，也立刻友大批網友發文揪團「要去唱最後一波了」、「沒想到15年的板橋館就這樣沒了」、「復興館人很多耶，居然也要停業」。針對星聚點停業公告，《NOWnews》致電星聚點總公司多次，總機、人資處都是忙碌無人接聽。