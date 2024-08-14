鴻海Model C交車量逾5400台　還有2日廠、3專案要簽約

我是廣告 請繼續往下閱讀

鴻海今（14）日舉行法說會，針對智慧城市目前聚焦在與墨西哥重要城市討論建置智慧城市應用。智慧電動車方面，Model C交車量已超過5400台，且有兩家日本傳統車廠客戶、三項專案預期會在下半年完成簽約。至於半導體佈局，集團持續完善SiC供應鏈的產能建置，1200V MOSFET已經開始量產，下游的模組廠也開始陸續裝機，預計在第三季開始試產。鴻海法說會今日登場，鴻海指出以Gen AI為基礎所延伸出的集團三大平台，包括智慧製造、智慧電動車、智慧城市平台進展，鴻海發言人巫俊毅表示，智慧製造的部分，公司同步與多個合作夥伴進行不同面向的專案。包含將GenAI導入生產製造、透過建置「機器人+AI」的平台，提升自動化的能力，打造新世代的數位工廠。智慧城市的部分，鴻海持續推動整城輸出，目前聚焦在與墨西哥重要城市討論建置智慧城市應用PoC。在CityGPT平台解決方案方面，我們協助客運業者，整合原有的平台與應用，並協助高雄市政府升級公車的服務系統。智慧電動車方面，集團旗下鴻華先進Model C今年累積到7月，交車量已超過5400台，並且從四月開始，每月的交車量都能穩定在一千台以上。有關海外客戶的進展，兩家日本傳統車廠客戶、三項專案預期會在下半年完成簽約。至於半導體佈局，巫俊毅表示，集團持續完善SiC供應鏈的產能建置，1,200V MOSFET已經開始量產，同時完成上游的磊晶設備安裝，提升對技術與成本的掌握能力。下游的模組廠也開始陸續裝機，預計在第三季開始試產。大IC的部分，目前已經完成 ADAS SoC晶片的規格開發，同時晶片的軟體平台，也開始針對ADAS目標情境進行相關功能測試。法說會最後，鴻海也向外界預告今年鴻海科技日（HHTD24）的活動。去年集團擴大舉辦，也首次邀請外部嘉賓，很榮幸邀請到Nvidia以及ZF的執行長擔任Keynote的講者。今年科技日活動期間延長為兩天，10月8號到9號，同時會擴大舉辦論壇。鴻海一樣會邀請到內外部嘉賓進行主題分享，也預計邀請更多海內外貴賓共襄盛舉。