韓國駐台代表李殷鎬拜會　盛讚黃偉哲赴韓期間親民形象

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▲駐台北韓國代表部代表李殷鎬今(14)由台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭陪同，拜會台南市長黃偉哲。（圖／南市府提供）

駐台北韓國代表部代表李殷鎬今(14)由台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭陪同，拜會台南市長黃偉哲，雙方就科技、文化、觀光合作交流進行熱烈討論。黃偉哲也期盼雙方未來在物產、文化、觀光、體育等領域交流。李殷鎬則提到，黃偉哲赴韓國拓銷芒果期間的親民形象，除了親自宣傳台南農特產品，還選擇廉航及平價旅館，李殷鎬還特別將此報導裱框贈予黃偉哲。黃偉哲接著表示，他今年7月才赴韓國推廣台南優質的芒果，不只外銷成果豐碩，也成功提升台南的國際能見度，且除了既有的光州姐妹市，今年台南也與歷史名城慶州市締結為友誼市，而韓國的影視文化風靡全球，台南每年耶誕跨年系列演唱會均邀請韓星出演，相當受市民朋友的喜愛，且韓國也是台灣人最喜愛的旅遊目的地之一，非常歡迎韓國朋友們多來台南走走看看，體驗古都府城的風華。李殷鎬也指出，他上任一年半以來，台南是他首個二度官方拜會的城市，很感謝葉菊蘭和黃偉哲熱情接待與安排，他在台南除了參訪許多文化景點，還品嘗到非常美味的佳餚，更打趣地說等他退休後想擔任台南的名譽宣傳大使。李殷鎬還提到，黃偉哲赴韓國拓銷芒果在當地造成旋風，引起韓國媒體爭相報導，尤其非常具指標性的朝鮮日報大篇幅報導此次拓銷，不只銷售成績優異，韓國的記者與民眾都盛讚黃偉哲親民形象，黃偉哲除宣傳台南農特產品，還在緊湊的行程中選擇廉航及平價旅館，這在韓國文化中十分罕見。李殷鎬特別將此篇報導裱框贈予黃偉哲，除表達讚揚之外也象徵台南、韓國的堅實友誼。李殷鎬代表於去(112)年2月抵任，他是前韓國戰略物資管理院長，也是韓國政府首次派任產業貿易體系人員出任駐台代表，他在產、商等領域經歷豐富，他強調台南是半導體產業中重要的一環，期盼未來韓國與台南在高科技和資安領域有更多跨國合作機會。