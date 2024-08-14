《老狐狸》代表台灣角逐奧斯卡！打敗13部國片　原因曝光

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▲蕭雅全得知《老狐狸》將代表台灣角逐奧斯卡金像獎，感到很光榮，之後也會繼續拍出台灣故事。（圖／資料照）

文化部今（14）日表示，今年報名奧斯卡金像獎參賽甄選的國片共計14部，經文化部影視及流行音樂產業局召開2025年美國第97屆奧斯卡金像獎最佳國際影片參賽甄選會議，多數決投票通過由《老狐狸》代表台灣參賽，推薦理由為「1980年代末期台灣社會變遷、經濟劇烈衝擊下的階級寓言，從意念、敘事、佈局到生活細節描寫，解析人性極為深刻」。《老狐狸》取材創作靈感源自於導演蕭雅全童年時期的困惑，時代背景為1989年股市狂飆創下歷史高點年代，台灣貧富差距逐漸擴大的起始，從一名10歲小男孩視角出發，描繪與長輩生活衝突中的經歷，透過小男孩內心掙扎，叩問人性世故與良善間的價值辯證，重現台灣1980年時代經典氛圍，也反映了導演對當時台灣社會的回應，影片題材與美學風格掌握，完整傳遞作品情懷與訊息。《老狐狸》已於去（2023）年金馬獎榮獲最佳導演、男配角、造型設計、原創電影音樂4項大獎，今年持續於台北電影獎強勢抱回最佳劇情長片、最佳導演、最佳造型設計、最佳攝影、最佳編劇等共5項獎項，成為年度金馬獎及台北電影獎最大贏家國片。自2024年起《老狐狸》也分別榮獲亞洲、歐洲、美洲等地區重要國際影展邀請參展，如香港國際電影節、釜山國際兒童暨青少年影展、義大利烏迪內遠東國際影展競賽單元、美國聖地牙哥亞洲影展等，不僅提升了影片的國際曝光度，並讓來自不同地區的觀眾得以欣賞與產生共鳴。此外，《老狐狸》於今年4月19日加州AMC戲院小規模放映後，獲得不錯口碑評價，持續累積國際知名度及聲量。此次代表我國爭取奧斯卡最佳國際影片入選門票，期盼能從各國強片中脫穎而出，為我國爭光。今日稍早導演蕭雅全也在臉書發文表示，自己也是剛得知《老狐狸》將代表台灣參加「第97屆奧斯卡金像獎最佳國際影片」，「我代表劇組謝謝文化部與評審的肯定與協助」，且能在一年一度的機會中代表台灣電影，他為此感到光榮，「我們所有努力，都不只是讓台灣，也包括國際觀眾喜歡台灣電影。台灣故事非凡，源自我們很特別的歷史，我會繼續一步步，慢慢地說。」