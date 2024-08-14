早田希娜被中國球迷「炎上」！樊振東、孫穎莎火速切割　取消關注

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日本「桌球一姐」早田希娜在巴黎奧運拿下一銀一銅的好成績，也讓她名氣進一步提升，不過在近期在返回日本後，她在受訪時表示想去特攻博物館，使中國方面相當不滿，也讓這位日本女將開始受到來自網路的攻擊。許多她過去結交的中國選手，在這一次事件發生後，也火速取消關注早田希娜的微博帳號，怕自己因此被牽連。根據此前中媒報導，身為現役日本女子桌球領軍人物的早田希娜，在8月12日開通了自己的微博帳號，她也在第一篇發文中寫道：「大家好！我是早田希娜，非常感謝大家奧運期間對我的支持🇫🇷 我剛剛開通了微博，歡迎大家關注我。」早田希娜辦帳號後，很快關注了樊振東和孫穎莎，後兩者很快也回關了她的帳號，展現桌球員之間的好情誼。早田和中國球員的關係不錯，在知道她奧運帶傷上陣時，孫穎莎也曾經主動慰問。而樊振東則曾和早田在巴黎奧運會場換Pin，而且根據早田自己的說法，開微博的事也是樊振東建議她的。不過由於稍早在返國記者會上，早田希娜表示自己之後想去位於鹿兒島的特攻博物館（知覽特攻平和會館），因而被中國球迷圍剿批評，目前中國桌球界的公眾人物，對此事也很小心警慎，很快和她切割，怕引火燒身。目前樊振東和孫穎莎的微博帳號都已經沒有追蹤早田希娜了，後續情況會不會有進一步升級，仍有待觀察。其實早田希娜說要去特攻博物館並無太多政治涵義，她本人表示，只是想去感受「能活著打桌球，並不是一件理所當然的事。」行程本身重在這次奧運後的自身反省，以及一種人生體會。