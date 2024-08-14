毛孩能否安心上路？寵物殯葬需求大增　業者送件1年「還再審」

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▲農業部公告修訂「非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點」，輔導寵物殯葬業者合法化，台中市有1家業者已提出興辦事業計畫，目前市府仍在審查中。（示意圖／NOWNEWS資料照）

▲目前台中市神岡區「寵物植存紀念園區」已啟用，園區內包含三處植存區，可以容納1300具寵物遺灰。（圖／台中市政府提供）

現今社會中，寵物已被視為家庭成員的一份子，據「台中市動物保護防疫處」統計，，但目前嚴重缺乏合法寵物殯葬業者，農業部去（2023）年放寬寵物殯葬合法化門檻，中市有8家業者送件，但至今仍未取得合法。農業部去年7月公告修訂，台中市有1家業者在法規公布後即向農業部提出「興辦事業計畫」，目前市府仍在審查中；台中市動物保護防疫處指出，業者申請是先向農業部申請興辦事業計畫同意，再送各縣市政府審查核准，最後才能完成申請。動保處指出，因為「申請土地變更」為特定目的事業用地，申請通過後才能設置寵物生命紀念設施，因此需依照中央訂定的法規申辦，且因土地變更案件可能涉及到「水利、水土保持、地政、建管」等各項法規，因此審查時間比較長，目前，台中市「寵物植存紀念園區」已啟用，位在神岡區圳堵里崇璞園的北側，園區內包含三處植存區，，望成為飼主追思和療癒的園地。，希望今年9月前能送件，趕在明年《國土法》上路前完成土地變更編定，提供飼主更多元且實惠的寵物殯葬選擇，也讓毛孩能「安心上路」。