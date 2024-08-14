奧運雙金選手台中亮相！李洋、林郁婷23日現身石岡熱氣球嘉年華

第4屆台中石岡熱氣球嘉年華將於23日至25日在石岡區土牛運動公園登場，台中市政府今（14）日宣布，首日開幕記者會邀請奧運雙金牌羽球李洋、拳后林郁婷擔任來賓，李洋將送出3顆簽名熱氣球，歡迎民眾一起為台灣英雄喝采。
台中市政府民政局指出，石岡熱氣球嘉年華已成中台灣最受矚目的特色活動之一，每年的造型熱氣球是民眾搶拍的亮點，今年造型熱氣球是巴西人氣卡通小雞「洛蒂.多蒂」，現場還有石岡吉祥物「水滴寶寶」等15顆造型球輪番展演。
今年的開幕典禮請到剛獲金牌羽球雙打的李洋、拳擊金牌林郁婷於23日早上7點到土牛運動公園，目前正在石岡公所臉書辦宣傳活動，加碼送李洋的簽名熱氣球。
23日至25日的體驗活動共6場，上午場為每日上午5時至7時30分；下午場為每日下午4時至6時30分；購票者可獲贈東勢林場免費入場券1張。石岡區長劉素幸表示，熱氣球繫留體驗以繩索固定熱氣球「定點升降」，讓民眾感受搭乘熱氣球的高空冒險，現場排隊購票均一價500元，身高110公分以上即可搭乘，活動開始前半小時開始售票，每場限量150張，搭乘時間約4至6分鐘，一次可承載3至4人。
石岡還有很多旅遊景點，包括石岡水壩、東豐自行車綠廊、九房童話世界3D彩繪村、情人木橋、梅子鐵橋、土牛客家文化館及五福臨門神木等；另有石岡傳統美食小舖、蜂巢蛋糕、紅麴龍眼米糕、仙塘跡景觀餐廳、石山丘吐司等好吃美食，以及金碧椪柑、高接梨、義大利葡萄、甜柿及柳松菇等在地優良農特產，民眾搭乘熱氣球，也可順道規劃台中山城之旅。
石岡區公所提醒，活動期間周邊道路將進行交通管制，且活動會場停車位有限，建議民眾利用大眾運輸或接駁車服務前往會場，活動詳情可上石岡區公所臉書粉絲專頁查詢。
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今年的開幕典禮請到剛獲金牌羽球雙打的李洋、拳擊金牌林郁婷於23日早上7點到土牛運動公園，目前正在石岡公所臉書辦宣傳活動，加碼送李洋的簽名熱氣球。
23日至25日的體驗活動共6場，上午場為每日上午5時至7時30分；下午場為每日下午4時至6時30分；購票者可獲贈東勢林場免費入場券1張。石岡區長劉素幸表示，熱氣球繫留體驗以繩索固定熱氣球「定點升降」，讓民眾感受搭乘熱氣球的高空冒險，現場排隊購票均一價500元，身高110公分以上即可搭乘，活動開始前半小時開始售票，每場限量150張，搭乘時間約4至6分鐘，一次可承載3至4人。
石岡還有很多旅遊景點，包括石岡水壩、東豐自行車綠廊、九房童話世界3D彩繪村、情人木橋、梅子鐵橋、土牛客家文化館及五福臨門神木等；另有石岡傳統美食小舖、蜂巢蛋糕、紅麴龍眼米糕、仙塘跡景觀餐廳、石山丘吐司等好吃美食，以及金碧椪柑、高接梨、義大利葡萄、甜柿及柳松菇等在地優良農特產，民眾搭乘熱氣球，也可順道規劃台中山城之旅。
石岡區公所提醒，活動期間周邊道路將進行交通管制，且活動會場停車位有限，建議民眾利用大眾運輸或接駁車服務前往會場，活動詳情可上石岡區公所臉書粉絲專頁查詢。