星聚點復興、板橋館熄燈！消費者搖頭揭「關鍵敗筆」：完全不意外

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▲星聚點板橋店的「星聚點1號餐廳 板橋館」，除了自助吧外，也曾提供鐵板燒、火鍋、港點等各類選擇。（圖／取自「星聚點1號餐廳 板橋館」FB）

▲星聚點KTV復興館租約到期，將於9月30日暫停營業。（圖／Kana授權提供）

▲星聚點橋店、好樂迪板後店歡唱價格對比。（圖／翻攝自官網）

星聚點復興店、板橋館接連發出公告，即將於9月30日停止營業，一次關閉兩間門市令消費者直呼不捨，不過也有不少消費者指出，星聚點顧客越來越少的原因，包括價格接連調漲，加上取消供應自助吧，讓民眾覺得越來越不划算，直言「說真的會倒完全不意外」。星聚點板橋館、復興店公告，即將於9月30日停止營業，兩間分店一次關閉，引發網友討論，不過也有民眾於臉書討論指出，星聚點歇業並不讓人意外，先是星聚點板橋館在火災被查消防設備不合格勒令停業，恢復營業後漲價；疫情期間歇業，等重新恢復營業後又再次調漲，無奈怒指「出事情後把成本轉嫁給消費者」。《NOWnews》記者實際詢問板橋在地居民，確實疫情後星聚點漲價有感，事實上，2021年新冠疫情嚴重影響台灣，當時KTV業者配合防疫政策暫停營業，星聚點也在其中，但疫情後，最熱門的星聚點西門館，因為租約到期再加上疫情的影響，業者決定不再續約。而根據過去相關報導指出，如今星聚點多個門市接連閉店，是因為營收不佳還是租約到期，針對停業公告，《NOWnews》致電星聚點總公司多次，總機、人資處都是忙碌無人接聽。以星聚點板橋館為例，若是人頭歡唱計價，週日至週四等平日時段，熱門的晚間7點至8點，歡唱3小時，收費555元，並且需要額外最低餐飲消費99元，額外收取10％服務費。對比新北板後店星聚點，同樣以人頭歡唱計價，週一至週四，熱門的晚間7點至11點前，歡唱4小時收費340元，週日同時段4小時收費350元，需加自助吧178元，或是每人基本餐飲消費118元，額外收取10％服務費。若選擇週日晚間，星聚點每人最低需要花費720元，可唱3小時；好樂迪則是最低每人504元，可唱4小時。