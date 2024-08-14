柯文哲政治獻金假帳案！檢調搜索柯文哲辦公室　不排除約談說明

藝人黃嘉千、夏克立官司纏訟2年！士林地院今判准離婚

記者陳苾暐/綜合報導

▲▲黃嘉千（右）與夏克立（左）的離婚官司纏訟２年，最終法院於今天判准離婚。（圖／黃嘉千臉書、夏克立臉書）
▲▲黃嘉千（右）與夏克立（左）的離婚官司纏訟２年，最終法院於今天判准離婚。（圖／黃嘉千臉書、夏克立臉書）
藝人黃嘉千與夏克立打離婚官司已2年多，先前黃嘉千更指控遭夏克立家暴，案經審理，士林地院今（14）日終於判准離婚，親權則由女方單獨監護。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，黃嘉千與夏克立離婚官司纏訟2年多，期間傳出夏克立對黃嘉千家暴，不過均遭夏克立本人否認，日前黃嘉千在臉書發文表示，「保護令已核發，真的要替感謝司法的協助，證明這是最好的選擇，而最終獲得司法的保護」。

案經士林地院家事法庭審理，法院認定夫妻感情嚴重破裂，客觀難期待繼續經營幸福婚姻，因此今（14）日判准離婚，親權由女方單獨監護。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

懷疑被劈腿！19歲憲兵成恐怖情人　掐死女友2度姦屍遭檢方起訴

台南成大驚傳詐領助理費！檢調赴校園搜索　帶回教授、助理等11人

被控捷運上偷拍！房地產教父曾文龍喊冤　今赴警局提告女網友

台南農機行大火！一家5口喪命獨留13歲大女兒　區公所曝捐款帳戶

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生