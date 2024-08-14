藝人黃嘉千、夏克立官司纏訟2年！士林地院今判准離婚

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藝人黃嘉千與夏克立打離婚官司已2年多，先前黃嘉千更指控遭夏克立家暴，案經審理，士林地院今（14）日終於判准離婚，親權則由女方單獨監護。據了解，黃嘉千與夏克立離婚官司纏訟2年多，期間傳出夏克立對黃嘉千家暴，不過均遭夏克立本人否認，日前黃嘉千在臉書發文表示，「保護令已核發，真的要替感謝司法的協助，證明這是最好的選擇，而最終獲得司法的保護」。案經士林地院家事法庭審理，法院認定夫妻感情嚴重破裂，客觀難期待繼續經營幸福婚姻，因此今（14）日判准離婚，親權由女方單獨監護。