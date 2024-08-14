祖克柏高調送雕像示愛！妻「4字回應」閃瞎眾人　網吐槽像元宇宙

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臉書創辦人、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）昨（13）日在社群平台上分享了一張照片與影片，內容是他送給自己妻子一尊高約兩公尺多的真人雕像，祖克柏還說明是為了找回古羅馬送雕像給妻子的傳統，祖克柏的妻子則逗趣回應「你不能想我（You Can't Miss Me）」，夫妻倆大秀恩愛閃瞎網友眼睛。不過，也有網友吐槽這尊巨大的真人化雕像很詭異，還以為是元宇宙（Metaverse）又在做宣傳了。祖克柏與他的妻子普莉希拉（Priscilla Chan）結婚12年，兩人共育有3位孩子，夫妻感情甚篤，祖克柏經常找各種機會向妻子公開示愛，最新力作就是這款特別委託藝術家打造的真人雕像。祖克柏表示，送雕像給妻子是古羅馬人的傳統，自己則是藉著重現這習俗來向妻子致意。從祖克柏分享的影片中可以看見，雕像臉孔與普莉希拉十分相似、唯妙唯肖，雕像人物的部分以青銅綠色打造，上身則有一段白色的物品纏繞，既像是隨風飄展的披風，也像是普莉希拉破浪從水中走來，非常特別。普莉希拉也在個人IG上分享了自己與雕像的合照，更打趣寫下「你不能想我（You Can't Miss Me）」的註解，且tag祖克柏大方放閃。然而，也並非所有人都能體會到古羅馬人以及現代藝術家創作的美感，就有網友吐槽這雕像看起來很奇怪，「我還以為這是元宇宙的廣告」、「好怪，這東西與浪漫有關嗎」。但大多數網友都稱讚送雕像非常酷，還有不少網友說也要打造一個雕像送給自己的另一半。