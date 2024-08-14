1秒愛上十元！陳詩媛2年前當練習生偷哭　吐金句：努力會成就自己

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▲陳詩媛在考核日時些許感傷，眼眶泛淚。（圖／翻攝自YouTube 看一下十元 Hime）

▲陳詩媛說，努力都會成就自己，展現正能量。（圖／翻攝自YouTube 看一下十元 Hime）

▲陳詩媛和王齊麟（左圖右）感情因為奧運再次受到關注。（圖／翻攝王齊麟Threads）

29歲女星「十元」陳詩媛現為樂天桃猿啦啦隊成員，6歲時就出道，和雙胞胎姊姊陳詩雅都出演過張韶涵主演的偶像劇《愛殺17》，姊妹倆飾演張韶涵的童年，她還曾參加AKB48台灣徵選活動成功出道。近來因和甫獲奧運金牌的男友王齊麟公開放閃引來熱議，有人開始「考古」陳詩媛，發現她2年前曾在YouTube頻道「看一下十元 Hime」中分享成為樂天練習生的過程，還忍不住泛淚，最後金句也讓所有人感動，「真的不能不愛十元。」十元的YouTube頻道「看一下十元 Hime」有3萬多人訂閱，2年前她發布一則「我成為樂天女孩了！練習生血淚史全記錄！」影片，內容是她成為樂天練習生，從第一次練舞，到拍攝形象照、熱身賽初應援，到最後的考核日，關關難過關關過，最後還因為太認真，忍不住泛淚，「我們真的很認真，認真到任何人一個人，如果因為一點小失誤...就會很難過。」最後十元順利通過考核，試穿制服時開心說，「之前都是穿別人的，現在有自己的！」對著鏡頭說，「」一番正能量語錄，讓最近開始考古陳詩媛的粉絲看了都說，「更愛十元了」、「演算法帶我來看十元」、「十元加油，你最棒了」。陳詩媛和羽球好手王齊麟今年4月認愛，本月王齊麟和搭檔李洋在巴黎奧運拿下羽球雙打金牌，7日陳詩媛現身機場接機，卻被酸民攻擊「為什麼能進出管制區」，後來體育署出面解釋，「因為羽球男雙組合衛冕奧運金牌確實相當不易，王齊麟的親友提出到管制區接機的需求，便協助他的女友和經紀人申請進入管制區。」而陳詩媛的經紀人也發聲表示，「希望大家可以給詩媛跟齊麟一些空間，把焦點放在選手身上，謝謝。」