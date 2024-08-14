超大咖國片男神沒偽裝！台中吃水晶餃大麵羹　影迷傻：這才17歲吧

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▲《鬼才之道》由王淨（右一）、張榕容、百白（左一）、陳柏霖（中）等人演出。（圖／牽猴子提供）

▲陳柏霖享用台中小吃水晶餃大麵羹，凍齡外表也成為話題。（圖／陳柏霖IG）

「文青男神」陳柏霖2002年以素人身分主演國片《藍色大門》，創造影史經典學生角色「張士豪」，10年後以偶像劇《我可能不會愛你》於金鐘獎稱帝，他昨（13）日在IG上傳一組於台中知名麵店用餐的自拍，沒有偽裝的他，大啖水晶餃大麵羹，網友喜出望外，大呼：「怎麼樣子像17歲...」陳柏霖近來為宣傳新片《鬼才之道》勤跑映後QA，上週末前往台中和影迷互動，並和工作人員品嚐在地美食，可見陳柏霖穿無袖上衣，沒有任何遮掩，與民眾坐在一間小吃店內，手拿鋼筷，準備大快朵頤桌上的水晶餃大麵羹。貼文發布後，引來許多老饕網友表示：「台中名產大麵羹」、「台中特產」、「懂吃」、「台中英才路的最好吃」、「台中市經典餐，還要加紅燒肉更讚」、「要配東泉辣椒醬」、「你沒有吃蔴薏（台中特有的超消暑）！」不過也有不少人對大麵羹不敢恭維，「不太懂大麵羹」、「超害怕大麵羹」、「水晶餃是真的好吃...」此外，還有一票網友驚豔陳柏霖凍齡的五官，「我以為這是以前的照片...真的膠原蛋白滿滿滿滿」、「哥到底幾歲」、「人帥吃路邊小吃還是帥」、「這是不是穿越時空了」、「18歲時候拍的嗎」、「你怎麼可以從藍色大門帥到現在？」難以想像男神已經邁入不惑之年。