炎亞綸不只回歸戲劇！準備前往香港開演唱會：期待9月再見

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▲炎亞綸9月將到香港開唱，許多歌迷相當期待。（圖／晴空鳥IG）

藝人炎亞綸去年捲入MeToo風波，沉寂14個月之後，近日才出席三立人性科幻影集《Q18量子預言》特映會，重新出現在螢光幕前。而他近來不只有戲劇作品要和大家見面，也準備要到香港安盛創夢館舉辦演唱會，炎亞綸所屬經紀公司「晴空鳥」前幾天也在IG發文，表示「期待9月再見」，且Hashtag「炎宇宙香港演唱會」。耀樂去年6月提告炎亞綸，稱對方在自己未成年時期，違反意願拍攝性影片，還將影片散布供人觀覽。炎亞綸辯稱，是為了助興才拿手機拍影片，不知影片為何外流。經士林地方法院審酌，炎亞綸坦承犯行且獲被害人原諒，也與被害人達成調解，並已履行部分款項，加上被害人同意給予緩刑，依兒童及少年性剝削防制條例、個人資料保護法等罪，就不得易科罰金部分判刑4月，另判刑7月得易科罰金，緩刑3年。因為捲入風波，許久沒有露面的炎亞綸近來以新戲《Q18量子預言》宣告正式復出，日前現身記者會，還挑染金髮換了新造型，當時心情看起來也很不錯，他還大方透露目前有交往3年的伴侶，「他陪我經歷滿多起伏，我對感情很難相信跟願意全心投入，以往有很不好經驗，他算是目前感覺起來，是我願意全部給出去的人。」除了戲劇演出之外，炎亞綸也將在9月15日在香港安盛創夢館舉辦演唱會，「晴空鳥」IG也發文表示，「期待9月再見！」還PO出炎亞綸先前在其他地區辦見面會的畫面。讓許多歌迷迫不及待直呼，「期待炎宇宙香港」、「9月見」，還有地區的粉絲表示「敲碗台灣啦」、「可以來中國大陸辦見面會嗎？」