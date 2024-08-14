賀錦麗登時代雜誌封面　川普語出驚人稱看起來像他老婆

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美國副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人，近期一張插畫照登上時代雜誌封面。未料，共和黨總統候選人川普在昨日與馬斯克的線上專訪過程中，再度語出驚人，認為賀錦麗封面照看起來不像賀錦麗，倒是像他老婆，美媒認為，這是川普一直以來貶低女性的手法。賀錦麗的插畫成為最新一期時代雜誌（Time Magazine）封面，以「她的時刻」為題再度介紹賀錦麗；然而，文中也談及賀錦麗陣營拒絕專訪。賀錦麗縱使拒絕專訪仍登上時代雜誌封面，讓川普不是滋味，在與馬斯克的對談中談及此事，他表示，「我在時代雜誌看到她的照片，她看起來像是有史以來最美麗的女演員。」此外，川普還稱這張插畫照看起來不像賀錦麗，但她當然是美麗的女人，看起來像「非常棒的第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）」，也就是他的妻子。川普這番話掀起討論，美國政治新聞網站Politico指出，川普稱賀錦麗是「美女」並不是真正的讚美，這是他貶抑女性的一貫言論。