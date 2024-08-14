輝達GB200傳延遲出貨？鴻海預計Q4出貨「一定是第一批供應商」

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鴻海今（14）日舉行法說會，針對市場傳出輝達GB200伺服器因供應鏈問題將遞延出貨，對此，鴻海表示，目前產品將按進度進行，GB200伺服器預計第4季小量出貨，明年大量出貨，且訂單配比並無變化，鴻海一定是第一批出貨廠商。近期市場關注輝達GB200伺服器供應鏈出現不同程度問題，恐怕影響出貨時程。因此，鴻海是否能如期出貨，成了外界關心問題。鴻海表示，目前AI伺服器產品都按進度進行，會持續關注GPU供應狀況，生產端已做好量產前準備，不論生產時程變化，鴻海都會是第一批生產的廠商，並預期GB200伺服器將於第4季小量出貨、明年大量貢獻。同時，鴻海指出，伺服器新品設計難度提高，動態調整為常見現象，每年主力產品推出前，市場都會出現雜音，但長期來看，市場對新品有正面回應，且每一代產品複雜度愈來愈高，對我們愈有利。鴻海表示，上半年AI伺服器佔整體伺服器業務營收佔比已超過4成，即使GB200時程有變，對鴻海AI伺服器展望影響不大。以現有產品來看，輝達H100、H200晶片相關AI伺服器產品是帶動今年上半年營運增長主因，H系列伺服器能見度有更佳趨勢，預期AI伺服器展望維持逐季增溫格局。同時已看到不同類型客戶對新一代AI機櫃解決方案強勁需求，預期將會為明年伺服器營收帶來顯著收益，相信AI伺服器很快成為鴻海下一個兆元營收產品。