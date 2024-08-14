直擊／桃機第三航廈「北登機廊廳」明年中啟用　今年有望平虧損

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▲桃園機場第三航廈東西長414公尺、南北寬242公尺，屋頂面積相當3座大巨蛋。（圖／記者許若茵攝，2024.08.14）

▲桃園機場第三航廈工程計畫包含航廈、機坪、滑行道、變電站、能源中心、辦公大樓、21個靠站機位及6個遠端機位。（圖／記者許若茵攝，2024.08.14）

▲現在土方及基礎已完工，旅客運輸系統、安檢儀器設備暨手提行李自動托盤回收系統統包標設計中，其餘工程則都在施工中。（圖／記者許若茵攝，2024.08.14）

桃園機場第三航廈工程正如火如荼進行中，機場公司副總經理孫宏彬今（14）日表示，北登機廊廳預定明年年中啟用。先前疫情期間桃機虧損部分，預計今年可望全數弭平。桃園機場第三航廈工程計畫包含航廈、機坪、滑行道、變電站、能源中心、辦公大樓、21個靠站機位及6個遠端機位，航廈東西長414公尺、南北寬242公尺，屋頂面積相當3座大巨蛋。孫宏彬說明，第三航廈特色包含面積10萬平方公尺，總重近4萬公噸的雙曲面屋頂，如同海鳥飛翔，有起飛、歡迎意象、室內計有約9.5萬朵，室外計有約4.4萬朵的雲頂天花，建置於挑高的出入境大廳，設計有變化、浮雲遍佈的室內空間，營造感官上趣味性，以及共16支，每支高約20公尺、重約203公噸的榕樹巨柱，大跨徑必要支撐採擴座透空型式撐起建築，形塑榕樹傳統意念。目前計畫經費為1283.73億元，孫宏彬表示，北登機廊廳預計114年中啟用，航廈主體與南登機廊廳訂於116年下半年啟用，現在土方及基礎已完工，旅客運輸系統、安檢儀器設備暨手提行李自動托盤回收系統統包標設計中，其餘工程則都在施工中。桃機公司董事長楊偉甫透露，過去疫情期間機場負債，到去年底累計負債50多億，今年有望弭平，但未來不只第三航廈要建設，還有3000多億的投資要做，如焚化爐、第3跑道等基礎建設。