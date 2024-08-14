台劇小鮮肉3帥好肌情！詹懷雲、黃信赫、金東昱泳池戲秀Man身材

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▲《讓我看見你是誰》黃信赫（左）和雷嘉汭甜蜜對視。（圖／CATCHPLAY+提供）

青春校園愛情喜劇《讓我看見你是誰》，圍繞友情、初戀及自我認同元素，今（14）日曝光檔前預告「高中男生篇」，劇中3帥詹懷雲、黃信赫、金東昱不僅在「有交過女朋友嗎」、「怎麼追女生」的戀愛話題上互虧，更曝光3人穿緊身泳褲在游泳池邊暖身、秀出結實身材的養眼畫面。對於挑戰拍攝下水戲，詹懷雲表示自己常往海邊跑，平時就很喜歡玩水，拍攝前滿平常心，反倒是黃信赫透露自己其實不會游泳，因此特地去上游泳課，也有跟劇中好友金東昱討教技巧，黃信赫說：「他們兩人都超淡定，反而是我當天很緊張，不過東昱說覺得我算是有天分，學習速度很快，雖然這樣說但我多少還是會怕怕的，只能努力滿足導演的要求。」《讓我看見你是誰》預告中，除了呈現高中生會有的戀愛煩惱話題，更充滿青澀又令人害羞的粉紅泡泡畫面。3帥是否曾有過被人告白的經驗，黃信赫透露，以前唸書時曾在樓梯間被告白過一次，「有一位學妹在樓梯間拿巧克力送我，當面跟我告白，這是我這輩子唯一一次被告白，當下真的滿害羞緊張的」。黃信赫這次在劇中飾演校草「羅紹賢」，劇中也有被雷嘉汭當面告白的情節，不忘對粉絲喊話：「這部戲不僅充滿粉紅泡泡，還有喜劇的氛圍，會讓你開開心心然後心臟砰砰跳地看完！」青春校園愛情喜劇《讓我看見你是誰》由《正負之間》導演姜秉辰，聯手《俗女養成記》編劇黃馨萱共同創作，集結新一代亮眼新星詹懷雲、雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩、金東昱主演，8月30日起於CATCHPLAY+及愛奇藝國際版平台上架。