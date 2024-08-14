奧運荷蘭選手因涉性侵女童上場被狂噓　受訪淚曝：不想被霸凌放棄

荷蘭沙灘排球選手Steven van de Velde，參加本屆的奧運賽事，多年前他涉性侵12歲女童，於2016年被判刑，但短時間內獲釋並重返奧運，當Steven上場比賽時，觀眾席一片譁然，四處的噓聲不斷。他近日首次接受媒體訪問時淚崩表示，自己過去確實做錯事，並考慮有想退出奧運，但不想因被「霸凌」就放棄。Steven表示，「我10年前確實做錯事，必須接受」，但他控訴媒體刊登照片的行為傷害了他的沙灘排球搭檔與家人，並時常思考這樣的做法真的值得嗎?
Steven van de Velde獲釋後進入奧運 8萬人連署撤銷資格
綜合《每日郵報》等外媒報導，30歲的Steven於2014年在臉書上認識一位英國女童，雙方約出來見面後Steven強迫對方喝酒並實施性侵。2016年，英國法院判處他4年徒刑，並宣稱「你代表母國出賽的夢想破滅了」，但是Steven在英國服刑1年後就移監回荷蘭並獲釋，隨後便立刻重返各種國際賽事，於今年6月奪下參加巴黎奧運的門票，逾8萬人連署要求荷蘭奧委會撤銷他的參賽資格。
上場時噓聲一片 Steven:不想因霸凌放棄
Steven近日在荷蘭首次接受訪問時，才向媒體透露當時的遭遇與心境，當他與搭檔在奧運沙灘排球項目中出場時，發球期間觀眾席就會不斷的傳出噓聲與罵聲，多次的咒罵令他考慮想要退出比賽，而且不只是場內的噓聲，外界更是對他的出賽資格有著強烈反彈，一度到達崩潰邊緣，但Steven最後仍決定鼓起勇氣面對，並表示，「我不想要這樣，我不想給其他人權力，來決定他們要霸凌我或除掉我」，不過最終還是不敵場內外的批評與對手的壓力，於16強賽中慘遭淘汰。
報導Steven相關的事件中，有些媒體刊登了他的家人的照片，Steven表示，「我10年前確實做錯事，必須接受」，但他控訴媒體刊登照片的行為傷害了他的沙灘排球搭檔與家人，並時常思考這樣的做法真的值得嗎?也造成後續一些聲音出現。
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綜合《每日郵報》等外媒報導，30歲的Steven於2014年在臉書上認識一位英國女童，雙方約出來見面後Steven強迫對方喝酒並實施性侵。2016年，英國法院判處他4年徒刑，並宣稱「你代表母國出賽的夢想破滅了」，但是Steven在英國服刑1年後就移監回荷蘭並獲釋，隨後便立刻重返各種國際賽事，於今年6月奪下參加巴黎奧運的門票，逾8萬人連署要求荷蘭奧委會撤銷他的參賽資格。
上場時噓聲一片 Steven:不想因霸凌放棄
Steven近日在荷蘭首次接受訪問時，才向媒體透露當時的遭遇與心境，當他與搭檔在奧運沙灘排球項目中出場時，發球期間觀眾席就會不斷的傳出噓聲與罵聲，多次的咒罵令他考慮想要退出比賽，而且不只是場內的噓聲，外界更是對他的出賽資格有著強烈反彈，一度到達崩潰邊緣，但Steven最後仍決定鼓起勇氣面對，並表示，「我不想要這樣，我不想給其他人權力，來決定他們要霸凌我或除掉我」，不過最終還是不敵場內外的批評與對手的壓力，於16強賽中慘遭淘汰。
報導Steven相關的事件中，有些媒體刊登了他的家人的照片，Steven表示，「我10年前確實做錯事，必須接受」，但他控訴媒體刊登照片的行為傷害了他的沙灘排球搭檔與家人，並時常思考這樣的做法真的值得嗎?也造成後續一些聲音出現。
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