奧運荷蘭選手因涉性侵女童上場被狂噓　受訪淚曝：不想被霸凌放棄

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荷蘭沙灘排球選手Steven van de Velde，參加本屆的奧運賽事，多年前他涉性侵12歲女童，於2016年被判刑，但短時間內獲釋並重返奧運，綜合《每日郵報》等外媒報導，30歲的Steven於2014年在臉書上認識一位英國女童，雙方約出來見面後Steven強迫對方喝酒並實施性侵。2016年，英國法院判處他4年徒刑，並宣稱「你代表母國出賽的夢想破滅了」，Steven近日在荷蘭首次接受訪問時，才向媒體透露當時的遭遇與心境，當他與搭檔在奧運沙灘排球項目中出場時，發球期間觀眾席就會不斷的傳出噓聲與罵聲，多次的咒罵令他考慮想要退出比賽，而且不只是場內的噓聲，外界更是對他的出賽資格有著強烈反彈，一度到達崩潰邊緣，