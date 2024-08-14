黃國昌談柯P哽咽！黃智賢看不下去：吃乾抹淨還要裝可憐？

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民眾黨政治獻金申報不實風波延燒，立委黃國昌今（14）日接受資深媒體人黃光芹主持《中午來開匯》專訪，過程中黃國昌一度哽咽，稱主席柯文哲在內部會議坦承錯誤也不對內省，也強調此刻「無論誰挑撥分化，沒有人是局外人」。對此名嘴黃智賢不以為意，稱黃國昌加大濾鏡努力演，痛批政客他們在做、權力跟錢爽用，有沒有人頭公司、洗錢、假報銷，「你們吃乾抹淨，還要裝可憐？」黃智賢說，民眾黨政治獻金案弊案連環爆，檢調今日也兵分多路搜索，而黃國昌上柯粉節目居然開始哽咽，又忙著上藍營節目狂加濾鏡加碼演，還說現在是關鍵時刻，意思是所有關心跟在乎第三勢力的人，都要支持民眾黨跟柯文哲，開始演情勒戲，跟柯文哲一樣，要人民以對神的信仰，支持民眾黨。黃智賢痛批，政客是他們在做，權力跟錢爽爽享用，而柯文哲有沒有成立人頭公司？錢有沒有洗來洗去？有沒有假報銷？「你們吃乾抹淨，還要裝可憐？」黃智賢也稱，民眾黨到底可憐什麼，柯文哲幾個案子又怎麼圖利財團的？怎麼劫掠百姓的？怎麼偷竊北市府跟立法院資源，圖利自己的？黃智賢也說，黃國昌在立法院，成功讓國民黨跟民眾黨支持度狂掉十幾個百分點，然後開始表演不知道圖利就是貪污，表演不懂木可的金錢消失術，觀賞偽君子的演技跟劇本，也算炎夏消暑，下酒小菜。最後黃智賢也建議，黃國昌真的可以繼續演下去，有些人，一切都是假，假民調、假公司、假理想，一切都是假，蒼天有眼，天道輪迴，「反覆橫跳的小黨關燈人，要加油喔。」