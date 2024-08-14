中國男童哭鬧躺大馬路！母放任不理離開　下秒遭汽車輾過掀熱議

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中國廣東湛江近日發生一起離奇的意外事件，一名男童在大馬路上與母親鬧脾氣，只見2人在馬路中央不斷拉扯，但男童哭鬧在地上不願起來，媽媽隨即放手離開，但就在下一秒，一輛車開了過來，後輪輾過孩童，這段畫面在中國社群平台掀起熱議，因這是中國近一個月以來第二起家長放任孩童在馬路上遭遇事故的案件，引發孩童教養爭論。綜合中國媒體報導，這起意外發生在12日晚間8點多，一名男童當街與母親起爭執，孩童不願起身，不管媽媽怎麼拉，就是倒在地上不願起來，隨後放孩童一個人躺在馬上路離開。沒想到，就在母親轉頭離開後，一輛車從車道右轉進來，因孩童躺平的高度太低沒注意，右後輪直接輾過孩童的頭部，驚悚畫面全被監視器拍下，只見孩童痛得在地上打滾，母親見狀後趕緊回頭將孩子扶起。這段畫面引發中國網友撻伐，紛紛批評母親「孩子家長都任性，家長責任100%」、「命運中有些錯誤只能犯一次，並且沒有改正的機會」。值得注意的是，這已是近一個月以來第二起孩童因父母放任在大馬路上而遭遇意外事故，湖南張家界7月20日下午5時左右，一名2歲男童在父母的要求下，自行在大馬路上過馬路，但父母執意讓男童非法穿越道路，結果下一秒就被車子撞飛。因此也在社群平台掀起中國家長對於孩童教養觀念的爭論。