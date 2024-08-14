BTS SUGA酒駕最新畫面曝光！「騎上人行道」超扯畫面再引眾怒

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▲南韓日前早已針對酒駕重新加強法規，騎在人行道的畫面曝光後連粉絲都忍不住痛罵，BigHit娛樂與SUGA目前均無再度回應。（圖／BTS 臉書）

韓國男團BTS（防彈少年團）成員SUGA（閔玧其）於本月6日因酒駕電動車遭警方抓到，當場被吊銷駕照。消息一出引起轟動，經紀公司BigHit娛樂與SUGA本人雖然立即道歉，但道歉申明與警方說明、目前所曝光的監視器畫面均不相符，引起外界撻伐。昨（13）日，韓國媒體公開最新監視器畫面，並統整出的「SUGA酒駕移動路線」，竟發現SUGA還在人行道上騎電動車，再度被韓國民眾狠批：「到底要說謊到什麼時候？」根據韓媒《東亞日報》、《TV朝鮮》報導和所曝光的監視器畫面得知，6日晚間9點，SUGA在位於首爾龍山區漢南洞五岔路口附近的餐廳與朋友們喝酒聚會，隨後回到工作室繼續「續攤」。在連續兩輪的酒會後，SUGA竟選擇駕駛電動車返家，在人行道上騎著電動車的他行駛500公尺左右，正要轉彎時突然在高級豪宅「Nine One Hannam」正門口前摔車，連安全帽也被甩飛，正當他搖搖晃晃的爬去撿安全帽時，被3名正在巡邏中的員警發現，當下一測酒測值竟高達0.227％，當場被處以吊銷駕照和罰款的處分。南韓日前早已針對酒駕重新加強法規，將吊銷駕照的門檻從0.1%以上調到超過0.08%即處分，「電動車」與「電動滑板車」根據重量、速度，在交通法中都有明確的規範。最新監視器畫面中可見SUGA居然直接在醉酒的狀態下把電動車騎上人行道，就連粉絲也忍不住痛罵：「騎在人行道上是打算殺人嗎？」、「這都還不叫酒駕啊？」、「公司能不能不要說謊了」、「要臉的話就退隊吧說真的......」風波越演越烈，但截自今日BigHit娛樂與SUGA均無再度回應。