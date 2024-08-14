升幅亞幣排第二！新台幣強升1.66角收32.304元　升最多是韓元快1%

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美國公布7月生產者物價指數（PPI）增幅低於預期，強化市場對美國聯準會（Fed）9月降息的預期，美股4大指數收高，美元轉弱，台北股、匯市今（14）日同步走揚，其中新台幣兌美元大升1.66角，終場收在32.304元，創逾2個月收盤新高，單日升幅0.51%，在亞洲主要貨幣中排第二，單日升幅最大的是韓元，升了0.99%。由於美國PPI增幅低於預期，強化美國聯準會9月降息可能性的理由，美元指數跌破103價位，亞洲主要貨幣兌美元也同步彈升，外資亦回頭大買台股，支撐新台幣往上衝，今日以32.41元開出後，接連升破32.4元、32.3元兩道關卡，盤中更一度衝上32.262元，強升逾2角，終場收在32.304元作收，仍大升了1.66角，盤中與收盤同創逾2個月新高紀錄。根據央行統計，以台北外匯市場下午4時收盤匯價來看，今日美元指數貶了0.54%，非美主要貨幣都升值，其中韓元升最多，升了0.99%，再來是新台幣升了0.51%，新加坡幣也升了0.5%，人民幣升了0.32%，日圓升了0.3%，越南幣升0.16%，而歐元也升了0.69% 。