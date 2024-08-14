縮短城鄉數位資源落差！中鋼運通公司捐贈電腦到高雄山區偏鄉學校

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▲中鋼運通公司響應捐贈電腦至高雄山區偏鄉學校活動，以縮短城鄉數位資源落差。(資料照／記者黃守作攝)

▲中鋼運通公司總經理許健明(左)說明響應捐贈電腦至高雄山區偏鄉學校活動的情形。(資料照／記者黃守作攝)

中鋼運通公司響應捐贈電腦至高雄山區偏鄉學校活動，於日前送給高雄山區偏鄉學校的甲仙區小林國小及杉林區月美國小，以縮短城鄉學生數位資源落差。中鋼運通公司總經理許健明表示，受到我國少子化現象及山區青壯人口外流至都市工作之影響，台灣偏鄉校園學生數不僅人數偏少，部份孩童因家庭經濟弱勢，家中無力添購電腦設備，長久下來，恐與都市孩童存有較大的數位資源落差。許健明說，此次，國立中山大學資管系及系友會再度辦理第3屆再生電腦愛送偏鄉校園活動，中鋼運通公司、高雄資訊企業等企業贊助及中山大學資管系友紛紛響應捐贈電腦及認購周邊設備活動。此一再生電腦愛送偏鄉校園活動，共捐贈27套再生電腦、電腦螢幕及周邊設備等，於日前送給高雄山區偏鄉學校的甲仙區小林國小及杉林區月美國小。許健明指出，中鋼運通公司二度參與此一公益活動，將公司汰換並評估可再利用的電腦主機，先送至高雄市鼓山區壽山國中「淨零教室」進行重整，由國立中山大學資管系學生教導壽山國中學生如何將主機重組翻新並安裝。活動當天，再由壽山國中學生到甲仙區小林國小及杉林區月美國小現場，示範如何安裝電腦，以方便偏鄉國小學生與家長將電腦帶回家後，可順利使用，當下獲贈再生電腦的孩童無不雀躍不已、難掩喜悅之情。許健明說，再生電腦愛送偏鄉校園活動，是一項富有社會教育意義及參與社會公益的活動，以關懷偏鄉學童為發起，透過高雄在地企業及學校團體將閒置資源活化、重整、再利用，讓活動參與者及學童懂得愛物、惜物之道理，提供他們數位學習之基礎，並勉勵向學。許健明並指出，中鋼運通公司本於「取之於社會，還之於社會」理念，近年持續投入在地公益活動，包括高雄地區的淨山及淨灘工作、捐贈地方弱勢團體物資，以實際ESG行動，推動社會善的循環，讓美好與善的力量不斷循環再生。