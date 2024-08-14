日本知名拉麵店招牌遭令拆除！提上訴也敗　8月下旬巨龍正式斷尾

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日本大阪道頓堀人氣店家「金龍拉麵」，憑藉盤踞外牆的招牌巨龍蔚為話題，然而，由於龍尾的部分超出店面範圍，隔壁的公司因此提告，要求將龍尾拆除。大阪地方法院去年10月判定，金龍拉麵凸出的龍尾確實侵犯隔壁土地的所有權，要求業者拆除。金龍拉麵不服提出上訴，但二審再度敗訴。對此，金龍拉麵表示決定接受判決結果，將承受「斷腸之痛」，擇日自行將龍尾拆除，施工時間預計落在8月下旬。根據《富士新聞網》報導，金龍拉麵自1992年起，就在店家正面外牆的招牌旁，建造了一個宛如盤踞在牆上的巨大龍像，成為當地知名地標。龍頭位於店門入口處，龍尾的設計穿過牆壁，延伸到隔壁的土地上方。持有隔壁土地的不動產公司因此不滿，認為龍尾侵犯了自己的土地所有權，向法院提告，要求金龍拉麵業者拆除。金龍拉麵則主張，拆除龍尾會造成品牌形象下滑，損及金龍拉麵品牌利益，希望對方撤告。然而，金龍拉麵在一審敗訴，法院認定金龍拉麵確實侵犯了隔壁土地的所有權，要求業者拆除龍尾。金龍拉麵不服提起上訴，二審仍然敗訴，法院維持一審時的主張，勒令金龍拉麵必須拆除尾巴部分。金龍拉麵今（14）日表示，曾有考慮再向最高法院提起上訴，但認為「難以再繼續投入精力進行訴訟」，因此決定放棄，接受判決結果，將擇日自行「斷尾」。金龍拉麵強調，自行斷尾宛如遭受「斷腸」之痛，但也只能尊重判決，之後將繼續守護金龍拉麵的品質價值，遵循1982年創店以來的精神，日夜努力經營店鋪，為大阪南區的繁榮貢獻微薄之力。至於龍尾拆除的正式動工時間，目前預計將在8月下旬進行。