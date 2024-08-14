奧運閉幕最強不是巴黎！阿湯哥輸給這屆　他接棒4年後一切都變了

奧運美國男籃史上最強夢幻隊是哪支？甜瓜：「夢八」比「夢一」強

記者吳政紘/綜合報導

▲2004年雅典奧運時期的Carmelo Anthony(左)與LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）
▲2004年雅典奧運時期的Carmelo Anthony(左)與LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）
美國男籃本屆奧運靠著Lebron James、Kevin Durant與Stephen Curry「詹杜庫」夢幻合體領軍下，順利完成五連霸美夢，但提到美國男籃隊史最強隊伍，手擁有3枚奧運男籃金牌的「甜瓜」Carmelo Anthony表示：「2008年北京奧運的夢八隊就是最強的，比當初的夢一隊還強。」在1992年的巴塞隆納奧運，是首度開放NBA球星出征，美國隊在當年號召了籃壇最具代表性的12個球員，組成了被喻為史上最強的籃球隊「夢幻一隊」，這也正是美國籃球隊會被稱為夢幻隊的起點，不過2008年的夢幻隊，被稱為是「救贖之隊」，因為在2004年雅典奧運，美國隊被羞辱，不但中斷金牌紀錄，也讓美國籃球被球迷看衰。

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甜瓜透露想法　夢幻8隊最強

「甜瓜」Carmelo Anthony在接受《BasketNews》透露，他自己將2008年北京奧運的「夢八」排在美國男籃歷史最強，「2008年對我來說是很特別的，我們成功在北京奧運完成救贖」Anthony是這麼說。

在1992年的巴塞隆納奧運，是首度開放NBA球星出征，美國隊在當年號召了籃壇最具代表性的12個球員，組成了被喻為史上最強的籃球隊「夢幻一隊」，這也正是美國籃球隊會被稱為夢幻隊的起點，夢一隊由傳奇球星Michael  Jordan作為代表，在1992年巴塞隆納奧運橫掃千軍，場均勝分43.8分，當時這支球隊勝分差最少的是金牌戰面對克羅埃西亞117：85「只」贏32分。

而夢八隊則被稱為「救贖之隊」，當時在經歷2004年雅典奧運和2006年世錦賽輸球陰霾，美國男籃面對接下來的2008北京奧運由首度參與奧運的Kobe Bryant擔任隊長，領軍一票當時炙手可熱的當紅球星，他們也不負眾望奪得金牌，這支夢八隊重新確立了美國籃球在國際籃壇中的統治地位，甚至在2022年，國際奧委會和Netflix還聯合推出了名為《救贖之隊：2008美國男籃奧運夢》的紀錄片，紀載這支夢幻隊的奮戰歷程。

身為夢八隊的奪冠班底，Carmelo Anthony直言：我們在2008年組出最強陣容，但我們所承受的壓力比「夢一」還要大，所以我認為「夢八」絕對能載入史冊。

▲美媒預告下屆世界盃，美國可能組成超強明星隊。圖為1992年夢幻隊，左至右為Michael Jordan、Patrick Ewing、Scottie Pippen。（圖／美聯社／達志影像）
▲美媒預告下屆世界盃，美國可能組成超強明星隊。圖為1992年夢幻隊，左至右為Michael Jordan、Patrick Ewing、Scottie Pippen。（圖／美聯社／達志影像）
美國「夢幻隊」。（圖／美聯社／達志影像）
美國「夢幻隊」多次在奧運奪金，尤其2008年北京奧運的隊伍最難打。（圖／美聯社／達志影像）

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