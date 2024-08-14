奧運美國男籃史上最強夢幻隊是哪支？甜瓜：「夢八」比「夢一」強

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▲美媒預告下屆世界盃，美國可能組成超強明星隊。圖為1992年夢幻隊，左至右為Michael Jordan、Patrick Ewing、Scottie Pippen。（圖／美聯社／達志影像）

美國「夢幻隊」多次在奧運奪金，尤其2008年北京奧運的隊伍最難打。（圖／美聯社／達志影像）

美國男籃本屆奧運靠著Lebron James、Kevin Durant與Stephen Curry「詹杜庫」夢幻合體領軍下，順利完成五連霸美夢，但提到美國男籃隊史最強隊伍，手擁有3枚奧運男籃金牌的「甜瓜」「甜瓜」Carmelo Anthony在接受《BasketNews》透露，他自己將2008年北京奧運的「夢八」排在美國男籃歷史最強，「2008年對我來說是很特別的，我們成功在北京奧運完成救贖」Anthony是這麼說。在1992年的巴塞隆納奧運，是首度開放NBA球星出征，美國隊在當年號召了籃壇最具代表性的12個球員，組成了被喻為史上最強的籃球隊「夢幻一隊」，這也正是美國籃球隊會被稱為夢幻隊的起點，而夢八隊則被稱為「救贖之隊」，當時在經歷2004年雅典奧運和2006年世錦賽輸球陰霾，美國男籃面對接下來的2008北京奧運由首度參與奧運的Kobe Bryant擔任隊長，領軍一票當時炙手可熱的當紅球星，身為夢八隊的奪冠班底，Carmelo Anthony直言：我們在2008年組出最強陣容，但我們所承受的壓力比「夢一」還要大，所以我認為「夢八」絕對能載入史冊。